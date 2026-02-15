María Corina Machado: “Una vez desmantelemos el régimen criminal en Venezuela, Cuba será el próximo, Nicaragua le seguirá”

Durante su intervención telemática en la Conferencia de Seguridad de Múnich, la ganadora del Premio Nobel de la Paz también expresó su esperanza de que la transición hacia la democracia en Venezuela sea "ordenada" y "pacífica".

En su intervención telemática en la Conferencia de Seguridad de Múnich, celebrada este sábado, la líder opositora María Corina Machado afirmó que la caída del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela será el primer paso para que caigan también los gobiernos de Cuba y Nicaragua.

La ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, aseguró: “Una vez desmantelemos el régimen criminal en Venezuela, Cuba será el próximo, Nicaragua le seguirá. Por primera vez en la historia, las Américas estarán libres de comunismo y dictadura”, según consignó Deutsche Welle.

Machado enfatizó que la crisis venezolana ya tiene repercusiones importantes en toda la región, y expresó su esperanza de que la transición hacia un nuevo gobierno democrático sea “ordenada” y “pacífica”.

Durante su intervención, que realizó en inglés, la líder opositora destacó la importancia de desmantelar el régimen de Maduro para lograr el cambio en otros países aliados como Cuba y Nicaragua.

Cuba y Nicaragua: Socios estratégicos del régimen venezolano

La exdiputada también subrayó que los gobiernos de Cuba y Nicaragua, encabezados por Miguel Díaz-Canel y los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, respectivamente, son aliados cercanos del chavismo venezolano.

Estos países, según Machado, apoyan activamente al gobierno de Maduro, lo que contribuye a la prolongación de la crisis en la región.

Dispuesta a volver a Venezuela

Machado también se refirió a su disposición de regresar a Venezuela, a pesar de las amenazas y obstáculos que enfrenta la oposición en el país.

Al ser preguntada sobre si necesitaría la intervención de Estados Unidos para facilitar su regreso, Machado respondió con firmeza: “Permiso, no”, aunque reconoció la importancia de una posible “coordinación” para que el regreso ocurra de manera segura.

Finalmente, Machado reiteró que está convencida de que la transición a la democracia en Venezuela será pacífica.

A largo plazo, la líder opositora expresó su deseo de asumir la presidencia de Venezuela “en el momento adecuado”.