Lula da Silva pide movilización en Brasil ante posible amnistía a Jair Bolsonaro

El presidente de Brasil, Lula da Silva, hizo un llamado a la ciudadanía luego de que se presentara un proyecto de amnistía que podría favorecer al exmandatario Jair Bolsonaro y a otros acusados en el marco del violento asalto a Brasilia ocurrido el 8 de enero de 2023.

(EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió este jueves que la sociedad se movilice contra un proyecto de amnistía que pudiera favorecer al exmandatario Jair Bolsonaro y a otros acusados de haber intentando un golpe contra su Gobierno.

El proyecto que se discute en las cámaras legislativas es promovido por la ultraderecha con apoyo de sectores conservadores más moderados y en principio propone una amnistía que beneficie a quienes participaron de forma directa en el violento asalto a Brasilia del 8 de enero de 2023.

Ese día, una semana después de la investidura de Lula, miles de bolsonaristas ocuparon y destrozaron las sedes de la Presidencia, el Parlamento y la Corte Suprema en Brasilia, exigiendo un golpe para derrocar al nuevo Gobierno.

Lula había derrotado en las elecciones de octubre de 2022 al entonces presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, quien aspiraba a la reelección, no reconoció el resultado de las urnas y, según una acusación formulada por la Fiscalía General, conspiró para impedir la investidura del líder progresista.

El juicio por ese supuesto complot contra la democracia cursa en la Primera Sala del Supremo, que este jueves dejó el proceso listo para una sentencia que será dictada la semana próxima y que, en el caso de Bolsonaro, puede suponer una condena de hasta 40 años de cárcel si fuera declarado culpable.

Frente a una posible condena, la extrema derecha ha sugerido que la eventual amnistía sea “amplia, general e irrestricta” y alcance también al propio Bolsonaro y a otros siete acusados en ese mismo proceso, entre quienes figuran algunos exministros y antiguos jefes militares.

Este jueves, en un encuentro con líderes comunitarios celebrado en la ciudad de Belo Horizonte, Lula alertó contra esas maniobras de la extrema derecha y pidió que la sociedad se movilice frente a la posibilidad de que el Parlamento apruebe esa amnistía.

“El Congreso no fue electo por la periferia más pobre y la extrema derecha tiene mucha fuerza parlamentaria”, reconoció el mandatario, quien aseguró que “la batalla” contra esa amnistía “también tiene que ser dada por el pueblo”.

El debate sobre ese asunto en el Parlamento aún es incipiente, pero la extrema derecha le ha dado un nuevo impulso después de que el proceso en la Corte Suprema llegó a su fase final durante esta semana.

Las próximas audiencias comenzarán el próximo miércoles, cuando los cinco jueces de la Primera Sala del Supremo comenzarán a dictar las sentencias contra Bolsonaro y otros siete reos.

Según la Fiscalía General, que actúa como parte acusadora, el exmandatario y los otros imputados integraron una “organización criminal” que “desarrolló e implementó un plan progresivo y sistemático de ataque a las instituciones democráticas, con la finalidad de impedir la alternancia legítima del poder”.