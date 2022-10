(CNN Brasil) – El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) votó la mañana de este domingo en una escuela pública de Sao Bernardo do Campo, en São Paulo, alrededor de las 8:40 horas.

Lula estuvo acompañado por el ex gobernador de Sao Paulo, Geraldo Alckmin (PSB), el candidato a la vicepresidencia, candidato a gobernador y ex alcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad (PT) y el ex gobernador, Márcio França (PSB), que compite por un escaño en el Senado.

La socióloga Rosângela Silva, Janja, esposa de Lula, también siguió al ex presidente, así como la presidenta nacional del PT, la diputada Gleisi Hoffmann (PT-PR).

Lula saludó a los funcionarios y posó para fotografías; también habló con periodistas brasileños y extranjeros, los cuales le esperaban fuera del recinto educacional.

El ex presidente se refirió al reto de pacificar Brasil, de ser elegido. “La mayoría de la sociedad no quiere confrontación, quiere paz. La gente no quiere venta de armas, quiere distribución de libros. La gente vivirá en paz. La gente que no quiere, que no respeta la ley, es su problema. Pero creo que nos será fácil restablecer la democracia y la paz en este país“, dijo.

También comentó la relación con el Centrão en un posible nuevo gobierno y dijo que, al igual que Geraldo Alckmin, tiene experiencia con la “adversidad”.

Al final de la rueda de prensa, hizo un llamado a los electores para que no dejen de votar. El discurso contra la abstención ha sido recurrente en la campaña del PT para intentar ganar las elecciones en la primera vuelta.

Lula salió del colegio y se dirigió directamente a su casa, en la zona oeste de São Paulo, donde permanecerá unas horas hasta el recuento de los votos, que seguirá en un hotel del centro de São Paulo.

Por la noche, el ex presidente tiene previsto un discurso en la Avenida Paulista, sea cual sea el resultado de este domingo. El consejo político de Lula tiene previsto reunirse en São Paulo el día lunes.