Los trenes de larga distancia en España volverán a circular el martes tras apagón masivo

Las autoridades han estado intentando rescatar a los pasajeros de 116 trenes que quedaron varados debido al apagón, añadió Puente. Hasta las 12:30 p.m. ET, 26 trenes aún no habían sido evacuados.

Puente instó a la ciudadanía a evitar viajar en automóvil, pero dijo que el transporte de carga por carretera y el transporte público seguían operativos.

Las autoridades han restringido el número de llegadas aéreas en un 20 %, pero el tráfico aéreo, por lo demás, funciona con normalidad, según el ministro. Los puertos y aeropuertos de las Islas Baleares y Canarias, ambos focos de turismo internacional, no se han visto afectados.

¿Cómo afecta el masivo corte de electricidad al transporte de España y Portugal?

Este lunes por la mañana, toda la península Ibérica y partes de Francia sufrieron un corte de electricidad que generó caos de tránsito, suspensión de actividades y afectó severamente al funcionamiento del transporte.

Los aeropuertos de España están operativos pero con algunos retrasos debido a los cortes de electricidad generalizados, según Aena, la empresa estatal de aeropuertos de España, que gestiona 46 aeropuertos y dos helipuertos en todo el país.

Los aeropuertos están operando con sistemas eléctricos de contingencia, según informó Aena en X, y añadió que el impacto en los vuelos de salida dependerá de las dificultades que los pasajeros y la tripulación encuentren a su llegada.

Aena recomendó a todos los viajeros que consulten con sus aerolíneas el estado de sus vuelos.

En Portugal, la aerolínea de bandera, TAP Air Portugal, ha recomendado a todos los viajeros que eviten acudir al aeropuerto hasta nuevo aviso.

Ellie Kenny, una turista en el aeropuerto de Lisboa, en Portugal, dijo que cientos de personas están haciendo cola en la oscuridad después de que se fue la luz en el aeropuerto Humberto Delgado.

No hay agua corriente en los lavabos de los baños ni estaciones de botellas de agua dentro del aeropuerto, el aire acondicionado se ha estropeado y las tiendas en el interior solo aceptan efectivo, dijo a CNN.

“Debido al corte de electricidad en varios países europeos, el funcionamiento de los aeropuertos está temporalmente muy limitado. TAP les solicita que no acudan al aeropuerto hasta nueva información”, publicó en Facebook.

En lo que respecta a los trenes, el Departamento de Infraestructuras Ferroviarias y Tráfico (Adif) informó que todos los servicios de tren españoles están suspendidos. El operador ferroviario español Renfe había explicado que “toda la red eléctrica nacional española quedó cortada” a las 12:30 pm hora local (7.30 am ET) lo que causó que sus trenes se detuvieran y no salieran de ninguna estación. Renfe opera más de 1000 trenes al día y transporta a 1,3 millones de pasajeros en 5.000 trayectos, según su sitio web.

“Se ruega a los pasajeros con viajes programados que no acudan a las estaciones. Seguiremos informando”, declaró el departamento en una publicación en X.

El ministro de Transportes de España, Óscar Puente, indicó que los trenes de media y larga distancia probablemente no volverán a circular hasta mañana.

En una publicación en redes sociales, indicó que será necesario realizar el mantenimiento de los trenes para garantizar su seguridad tras el apagón.

El metro de Madrid informó en un comunicado que todo el servicio se había interrumpido debido a la “falta de suministro eléctrico”. Los medios locales informaron que se habían evacuado partes del metro.

Algo similar pasó en Barcelona, donde el ferrocarril y el metro se vio interrumpido, y miles de pasajeros quedaron adentro de las unidades. Incluso, algunas separadas en túneles y los pasajeros tuvieron que ser evacuados.

Por su parte, el sistema de autobuses de Madrid permanece operativo, según informó la Oficina de Información de Emergencias de la capital española en una publicación publicada el lunes por la tarde.

Los túneles de la ciudad permanecerán cerrados al público durante todo el día, según informó la oficina de emergencias, pero permanecerán abiertos para los servicios de emergencia.

Sin embargo, los semáforos dejaron de funcionar en los dos países, por lo que el tráfico sufrió atascos. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida Navasqüés, les ha pedido a los ciudadanos de la capital española que minimicen sus desplazamientos y permanezcan en sus lugares de residencia.

Martínez-Almeida indicó que, en este momento, todas las vías de tráfico deben estar despejadas ya que es esencial que los servicios de emergencia puedan operar. También, pidió a los ciudadanos que solo llamaran a los servicios de emergencia en casos de extrema urgencia.