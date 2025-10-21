Los robos en museos han cambiado: Por qué el caso del Louvre muestra una escalada preocupante

El caso ha encendido las alarmas en el mundo museístico europeo, donde expertos advierten de un preocupante cambio de táctica: los delincuentes ya no buscan obras maestras, sino piezas que pueden desmantelar, fundir o revender con rapidez, lo que implica una pérdida cultural irreparable.

(CNN) – El Museo del Louvre de París ya llevaba 30 minutos abierto y había dado la bienvenida a cientos de visitantes a través de sus puertas, cuando ladrones con chalecos amarillos subieron por una escalera montada en un camión hasta el balcón del segundo piso de la Galería Apolo, hogar de las joyas de la corona francesa, entre otros tesoros.

Utilizando una amoladora angular para abrir a la fuerza una ventana, tardaron solo cuatro minutos en entrar en la habitación, cortar dos vitrinas que contenían joyas napoleónicas, coger nueve piezas y huir de vuelta por la escalera.

Más allá de su trama aparentemente cinematográfica, el robo fue un claro ejemplo de cómo los ladrones han comenzado a apuntar a las instituciones culturales no necesariamente por sus preciadas pinturas, sino por artefactos que pueden ser desarmados, desmantelados o fundidos para obtener sus costosas piezas.

En 2019, los ladrones llevaron a cabo un asalto igualmente audaz en la histórica Bóveda Verde de Dresde, destrozando una vitrina con un hacha y llevándose 21 tesoros sajones repletos de diamantes por un valor de al menos 113 millones de euros (US$ 128 millones).

Muchos de los tesoros se recuperaron años después, cuando cinco hombres fueron condenados por el crimen, pero algunos siguen desaparecidos hasta el día de hoy. Los cinco declararon a los investigadores que desconocían la ubicación de las joyas desaparecidas.

Una vitrina vacía en la Sala de las Joyas de la histórica Bóveda Verde del Palacio de Dresde, fotografiada el 29 de abril de 2020, dañada durante el robo del año anterior. Sebastian Kahnert/picture alliance/dpa/Getty Images

“Lo que definitivamente hemos visto en los últimos cinco a siete años es un mayor cambio hacia el robo de materias primas”, explicó Remigiusz Plath, secretario del Consejo Internacional de Seguridad de Museos, parte del Consejo Internacional de Museos, cuyos expertos mantienen el flujo de información en todo el sector museístico europeo sobre amenazas a la seguridad y mejores prácticas para salvaguardar las instituciones.

La medida, dice Plath, se ha basado en evitar el robo de arte por su valor cultural. Obras de Pablo Picasso, Piet Mondrian o Willem de Kooning pueden resurgir años, o décadas, después en el sótano de un edificio o tras la discreta puerta de un dormitorio. Pero los expertos advierten que las joyas, monedas o medallas, mientras tanto, corren el riesgo de perderse para siempre, y rápidamente.

“Mi creencia cínica es que estas joyas del Louvre probablemente ya hayan sido desmanteladas”, dijo Laura Evans, historiadora de crímenes artísticos, autora y profesora.

Los ladrones del Louvre escaparon con este collar y estos pendientes que Napoleón regaló a su segunda esposa, la emperatriz María Luisa. Maeva Destombes/Hans Lucas/AFP/Getty Images

Su opinión es compartida por otros expertos que hablaron con CNN sobre el caso. “No creo que a los ladrones les importe el significado histórico, cultural o emocional de estas gemas tal como eran, y no dudarían en cortarlas en diferentes formas y tamaños. Hay mucha liquidez cuando se desmantelan esas gemas, pero un Monet robado, por ejemplo, tiene muy poca liquidez, porque es reconocible al instante”.

Plath calificó a los museos como “un blanco relativamente fácil” en comparación con otros edificios de alta seguridad, como los bancos. Los museos deben equilibrar la seguridad con la libertad de ver e interactuar con sus colecciones. “De hecho, puedes entrar cuando el museo está abierto y verlo justo delante de ti”, dijo. “Y si aplicas una fuerza contundente, como si se tratara de un techo, estás justo ahí; no hay muchos umbrales que cruzar para acceder a estas materias primas”.

Un cambio de táctica

Algunos de los robos más notorios a museos han cautivado la imaginación del público por su ingenio o audacia. En 1990, en el Museo Isabella Stewart Gardner de Boston, dos hombres vestidos de policías perpetraron el mayor robo de arte de la historia, con 13 obras, entre ellas tres Rembrandt y un Vermeer, que nunca se han encontrado. En 1911, la Mona Lisa saltó a la fama internacional cuando un trabajador del Louvre escondió la pequeña pintura de Leonardo da Vinci en su abrigo y la tuvo escondida durante dos años.

“La tormenta en el mar de Galilea”, de Rembrandt, fue robada en 1990 del Museo Isabella Stewart Gardner de Boston por dos hombres vestidos de policías. Boston Globe/Boston Globe/Getty Images

A medida que se fueron revelando los detalles del robo del Louvre, la sofisticación del plan se ha cristalizado. Al igual que el robo de la Bóveda Verde, altamente orquestado, Evans calificó el incidente del Louvre como un caso de “terrorismo cultural, ejecutado con precisión militar”.

“Ya no se trata de explotar al eslabón más débil”, dijo. “Se trata de usar la fuerza”.

La policía se encontró con varias pruebas al llegar al Louvre. Junto al camión se encontraban dos molinillos, un soplete, gasolina, guantes, un walkie-talkie y una manta. Cerca de allí, había un objeto aún más llamativo: la corona de la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III, que los ladrones dejaron caer mientras huían en motonetas Yamaha T-Max por el río Sena.

La ornamentada pieza de oro, que cuenta con 1.354 diamantes y 56 esmeraldas, resultó dañada en el robo, dijeron los fiscales.

Agentes de la policía francesa se encuentran junto a un elevador de muebles utilizado por los ladrones para ingresar al Museo del Louvre en París el 19 de octubre de 2025. Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images

A Plath le preocupan lo que él cree que son robos cada vez más agresivos al estilo “agarrar y llevar”, en los que los ladrones consiguen acceder a los edificios con potentes herramientas industriales; esta vez, sorprendentemente, durante el día, cuando el museo ya estaba lleno de visitantes.

Los robos en museos ocurren con mayor frecuencia fuera del horario laboral, con menos riesgos para los transeúntes. Evans mencionó un caso inusual en 1972, cuando dos hombres dispararon a un guardia de seguridad del Museo de Arte de Worcester mientras huían con cuatro pinturas que posteriormente fueron recuperadas. Pero el robo en el Louvre le genera mayor inquietud ante la posibilidad de que el peligro se esté intensificando.

“Con la evolución de estas cosas, probablemente sea solo cuestión de tiempo antes de que algo así vuelva a ocurrir. Es algo que definitivamente me preocupa”, dijo.

Se inicia una investigación

Con una búsqueda nacional en marcha, ahora se plantean preguntas sobre cómo los ladrones lograron realizar tal hazaña, quiénes son y por qué las instituciones francesas parecen ser consideradas blancos fáciles.

Antes del robo del Louvre, los ladrones atacaron el Museo de Historia Natural de París en septiembre, robando pepitas de oro por un valor de 600.000 euros (US$ 699.000), así como porcelana china antigua por un valor de 9,5 millones de euros (US$ 11 millones) de un museo en Limoges, al sur de la capital, el mismo mes.

“Si eres un investigador de Francia, en esta etapa trabajas bajo la teoría de que estos están relacionados debido a la frecuencia, la audacia y las similitudes en su modo”, teorizó la analista senior de seguridad nacional de CNN, Juliette Kayyem.

Plath también afirmó que podrían estar relacionados o ser imitadores que han observado la efectividad de otros atracos. Natalie Goulet, senadora centrista francesa, declaró a CNN el lunes que el robo probablemente estaba vinculado al crimen organizado. En el caso del robo de la Bóveda Verde de 2019, los cinco hombres condenados pertenecían al clan Remmo, una de las familias criminales más poderosas de Alemania, que opera principalmente en Berlín.

Un agente de la escena del crimen francés hace un gesto a través de una ventana donde se cree que los ladrones obtuvieron acceso a las joyas en el Museo del Louvre el 19 de octubre de 2025. Kiran Ridley/Getty Images

Las autoridades francesas liderarán la investigación, aunque la unidad de Interpol dedicada a Delitos contra el Patrimonio Cultural podría intervenir si las autoridades francesas sospechan que existe un componente internacional. Interpol confirmó el 10 de marzo que las joyas de la corona napoleónica se han añadido a su base de datos de obras de arte y artefactos robados.

Para el ministro de Justicia francés, Gérald Darmanin, el robo pone de relieve las vergonzosas deficiencias de seguridad en una de las instituciones más venerables de Francia. “Todos los franceses se sienten robados”, declaró a la radio France Inter.

“Uno puede preguntarse por qué, por ejemplo, las ventanas no estaban aseguradas, por qué había un elevador de cestas en la vía pública… Lo que es seguro es que hemos fracasado”, afirmó.

Evans dijo que si bien muchos se sentirán atraídos por los detalles salaces del robo —como en cualquier novela de suspenso policial apasionante— hay un profundo sentimiento de pérdida nacional que no debe olvidarse.

“Animo a la gente a ver más allá del sensacionalismo del atraco y de cómo se llevó a cabo”, dijo. “Hay un verdadero vacío en el patrimonio cultural y en la historia de Francia como nación”.