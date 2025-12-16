Los polémicos recortes sociales del Presupuesto 2026 de Milei: Eliminan fondos a universidades y personas con discapacidad

El gobierno argentino logró el dictamen para una ley que elimina fondos a universidades y discapacidad, en una jornada donde el presidente electo chileno visitó Buenos Aires para sellar una alianza estratégica centrada en seguridad.

El gobierno de Javier Milei consiguió el dictamen de mayoría para su polémico Presupuesto 2026, un proyecto que deroga el financiamiento a universidades nacionales y la ley de Emergencia en Discapacidad. La aprobación en comisión, lograda con 28 votos, allana el camino para su media sanción este miércoles.

Según reportó Infobae, el texto incluye un artículo que elimina explícitamente las leyes de financiamiento educativo y social, una modificación que desató la furia de la oposición y fragmentó el debate en tres dictámenes distintos. La gestión argumenta que esto da “claridad” a los inversores, mientras sus críticos denuncian un aumento de la discrecionalidad del Ejecutivo.

La visita de Kast a Argentina y una hoja de ruta común

En paralelo a la tensión legislativa, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, se reunió con Milei en la Casa Rosada. Ambos líderes anticiparon una relación bilateral “como nunca antes se ha visto” y acordaron una hoja de ruta conjunta que priorizará, a partir de marzo, la seguridad regional y la lucha contra el crimen organizado transnacional.

Este acercamiento ocurre mientras Milei avanza en un ajuste interno que resonará con las políticas de seguridad y control prometidas por Kast, delineando una alianza ideológica que buscará redefinir la cooperación en el Cono Sur.