José Antonio Kast se reunió con Javier Milei: Chile y Argentina tendrán una relación “como nunca antes se ha visto”

El presidente electo viajó hasta Buenos Aires para reunirse con el mandatario trasandino.

(EFE) – El presidente electo, José Antonio Kast, se reunió este martes en Buenos Aires con el presidente argentino, Javier Milei, y anticipó una muy buena relación entre ambos países, a niveles que “nunca antes se ha visto”.

“Vamos a tener una muy buena relación entre Argentina y Chile, como nunca antes se ha visto“, expresó el republicano a la prensa a las puertas de la Casa Rosada.

Milei felicitó a Kast por su “glorioso” triunfo electoral del pasado domingo, mientras que la Presidencia argentina anunció que pondrán en marcha una hoja de ruta para el trabajo conjunto a partir de marzo “en materia de seguridad regional y fronteriza, lucha contra el crimen organizado transnacional”, entre otros aspectos.