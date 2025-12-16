José Antonio Kast se reunió con Javier Milei: Chile y Argentina tendrán una relación “como nunca antes se ha visto”

Pensión Garantizada Universal (PGU): ¿Cuál es el nuevo grupo que la recibirá en 2026?
El presidente electo viajó hasta Buenos Aires para reunirse con el mandatario trasandino.
(EFE) – El presidente electo, José Antonio Kast, se reunió este martes en Buenos Aires con el presidente argentino, Javier Milei, y anticipó una muy buena relación entre ambos países, a niveles que “nunca antes se ha visto”.
“Vamos a tener una muy buena relación entre Argentina y Chile, como nunca antes se ha visto“, expresó el republicano a la prensa a las puertas de la Casa Rosada.
Milei felicitó a Kast por su “glorioso” triunfo electoral del pasado domingo, mientras que la Presidencia argentina anunció que pondrán en marcha una hoja de ruta para el trabajo conjunto a partir de marzo “en materia de seguridad regional y fronteriza, lucha contra el crimen organizado transnacional”, entre otros aspectos.
El Presidente Javier Milei recibió al Presidente electo de la República de Chile, José Antonio Kast, en Casa Rosada.
Lo acompañaron la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el Canciller, Pablo Quirno. pic.twitter.com/EMMdP7mEDU
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) December 16, 2025
