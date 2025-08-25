“Lima, potencia medieval”: Polémica en Perú por ciclovía sobre puente que sólo se puede pasar caminando

Pero no es el único problema reportado, ya que con agua o llovizna, la superficie se vuelve resbalosa y un peligro para los transeúntes.

Fue inaugurado con bombos y platillos. El Puente de la Paz, o más conocido como Corredor Turístico Miraflores-Barranco, en Lima Perú, llegó el pasado 20 de agosto a ser la primera estructura tubular con ciclovía en Sudamérica.

También, se anunciaba como un atractivo turístico, ya que desde su altura se podía apreciar el océano Pacífico y porque una estructura de vidrio permitía ver, sobre los pies de la gente, los vehículos que pasaban por la autopista ubicada debajo del puente.

“Este puente no solo une dos distritos, une a las personas. Es una obra que pone en valor nuestro litoral, impulsa el turismo y mejora la calidad de vida de los limeños. Lima avanza con infraestructura moderna, sostenible y pensada para todos”, anunció el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

Pero la estructura, de 112 metros de largo y 8 metros de ancho y 30 metros de altura, generó polémica desde el día 1 de funcionamiento.

¿El motivo? Al menos dos: El primero, el hecho de que aunque cuenta con ciclovía no se puede pasar andando en bicicleta sobre la estructura. Hay guardias que le avisan a los ciclistas que deben bajar de su transporte si desean cruzar y un llamativo letrero que prohíbe dicho actuar. El segundo, tiene que ver con un tema de seguridad, ya que con agua o llovizna, la superficie se vuelve resbalosa y un peligro para los transeúntes.

“Lima, potencia medieval”, sostuvo un usuario que dio cuenta de esta situación. Pero también circula un video de un despacho en vivo de la prensa local, donde un usuario se resbala y se cae frente a la cámara.