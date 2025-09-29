Lewis Hamilton confirma la muerte de su perro Roscoe: “Tenerlo fue una de las partes más hermosas de la vida”

El piloto británico compartió en redes sociales el fallecimiento de su bulldog, quien murió el domingo en sus brazos tras luchar varios días contra una neumonía que complicó su respiración.

El piloto británico de Fórmula 1, Lewis Hamilton, confirmó este lunes el fallecimiento de su mascota Roscoe, un bulldog que lo acompañó durante más de una década y que era parte de su vida pública y personal.

A través de sus redes sociales, Hamilton relató que Roscoe estuvo hospitalizado en estado crítico luego de sufrir una neumonía que afectó severamente su respiración. Pese a recibir soporte vital durante cuatro días, el animal no logró recuperarse.

“Tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y despedirme de Roscoe. Nunca dejó de luchar, hasta el final. Me siento agradecido y honrado de haber compartido mi vida con un alma tan hermosa, un ángel y un verdadero amigo”, escribió.

Asimismo, le dedicó unas sentidas palabras: “Aunque fue tan difícil, tenerlo fue una de las partes más hermosas de la vida, amar tan profundamente y ser amado a cambio”.

Hamilton destacó que Roscoe murió el domingo por la tarde en sus brazos y agradeció el cariño de sus seguidores.

“Gracias a todos por el amor y el apoyo que le habéis mostrado a Roscoe a lo largo de los años. Ha sido muy especial presenciarlo y sentirlo”.

El piloto ya había compartido públicamente el delicado estado de salud de su perro, que en distintas oportunidades lo acompañó en los paddocks y circuitos de la Fórmula 1, convirtiéndose en una figura querida por sus fanáticos.