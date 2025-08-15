Canciller ruso Lavrov llega a cumbre en Alaska con camiseta de la URSS en antesala de reunión Trump-Putin

El canciller ruso arribó a Anchorage vistiendo una prenda con el acrónimo soviético “CCCP”, gesto interpretado como una señal de nostalgia por la era soviética, en la previa de un encuentro centrado en la guerra en Ucrania.

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, llegó este viernes a la ciudad de Anchorage, en Alaska, vistiendo una camiseta con la inscripción “CCCP”, sigla en ruso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El gesto fue interpretado como una señal de nostalgia por la era soviética, algo que el presidente Vladimir Putin ha expresado en reiteradas ocasiones.

Lavrov forma parte de la comitiva que antecede al mandatario ruso, quien se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una cumbre inédita donde el tema central será la guerra en Ucrania. El canciller no entregó declaraciones a su llegada.

En redes sociales, blogueros rusos identificaron la prenda como parte del catálogo de la marca Selsovet, dedicada a ropa de “herencia soviética”, con un valor cercano a los 120 dólares.

Entre los puntos que se discutirán en el encuentro Trump-Putin figura el llamado “intercambio de territorios”, que implicaría que Rusia consolide el control sobre las regiones ucranianas incorporadas desde 2014. Según Trump, “la decisión quedará en manos de Ucrania”.

“Creo que tomarán una decisión correcta al respecto, pero no estoy aquí para negociar por ellos. Estoy aquí para que se sienten a la mesa y creo que para eso hacen falta dos bandos”, afirmó el mandatario estadounidense, quien adelantó que también se abordarán las “garantías de seguridad” solicitadas por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, con miras a una “paz justa y duradera”.