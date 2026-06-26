LATAM activa su Avión Solidario para trasladar equipos de emergencia y ayuda humanitaria a Venezuela

Debido al terremoto que afectó a Venezuela, el grupo LATAM anunció la disposición de un vuelo especial de pasajeros y dos vuelos cargueros como parte de su programa Avión Solidario para trasladar gratuitamente equipos de emergencia y ayuda humanitaria desde Bogotá hasta Caracas.

El vuelo especial, que despegará este sábado 27 de junio a las 08:00 horas de Colombia, transportará de manera gratuita a más de 170 pasajeros, todos ellos bomberos, rescatistas, equipos médicos y especialistas en respuesta a emergencias provenientes de Colombia, Chile, Brasil, Ecuador y Perú, además de representantes de fundaciones colombianas que colaborarán en las labores de apoyo a las comunidades afectadas.

Adicionalmente, el grupo LATAM coordinó dos vuelos cargueros especiales entre la noche del sábado y el martes, que permitirán trasladar aproximadamente 100 toneladas de ayuda humanitaria de organismos internacionales hacia Venezuela.

Entre la carga se incluyen equipos para la instalación de un hospital de campaña, sistemas de agua y saneamiento, herramientas de soporte, generadores eléctricos e insumos clínicos críticos, como camas hospitalarias, equipamiento para triaje y elementos de protección personal, con el fin de apoyar las labores de respuesta frente a la emergencia.

La iniciativa fue coordinada por medio del programa Avión Solidario, que pone a disposición la conectividad y capacidad logística del grupo LATAM para apoyar a organizaciones e instituciones frente a emergencias y desastres naturales en Sudamérica.

¿En qué consiste el programa Avión Solidario?