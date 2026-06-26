LATAM activa su Avión Solidario para trasladar equipos de emergencia y ayuda humanitaria a Venezuela

Debido al terremoto que afectó a Venezuela, el grupo LATAM anunció la disposición de un vuelo especial de pasajeros y dos vuelos cargueros como parte de su programa Avión Solidario para trasladar gratuitamente equipos de emergencia y ayuda humanitaria desde Bogotá hasta Caracas.
El vuelo especial, que despegará este sábado 27 de junio a las 08:00 horas de Colombia, transportará de manera gratuita a más de 170 pasajeros, todos ellos bomberos, rescatistas, equipos médicos y especialistas en respuesta a emergencias provenientes de Colombia, Chile, Brasil, Ecuador y Perú, además de representantes de fundaciones colombianas que colaborarán en las labores de apoyo a las comunidades afectadas.
Adicionalmente, el grupo LATAM coordinó dos vuelos cargueros especiales entre la noche del sábado y el martes, que permitirán trasladar aproximadamente 100 toneladas de ayuda humanitaria de organismos internacionales hacia Venezuela.
Entre la carga se incluyen equipos para la instalación de un hospital de campaña, sistemas de agua y saneamiento, herramientas de soporte, generadores eléctricos e insumos clínicos críticos, como camas hospitalarias, equipamiento para triaje y elementos de protección personal, con el fin de apoyar las labores de respuesta frente a la emergencia.
La iniciativa fue coordinada por medio del programa Avión Solidario, que pone a disposición la conectividad y capacidad logística del grupo LATAM para apoyar a organizaciones e instituciones frente a emergencias y desastres naturales en Sudamérica.
¿En qué consiste el programa Avión Solidario?
- El programa Avión Solidario de LATAM pone a disposición su conectividad y capacidad de transporte de manera gratuita para apoyar causas de salud, medioambientales y de respuesta ante emergencias en los países donde opera.
- A través del programa, el grupo transporta pacientes, médicos, voluntarios, animales, medicamentos, insumos médicos y ayuda humanitaria. A día de hoy, suma más de 50 alianzas con organizaciones sociales, fundaciones y entidades gubernamentales de Chile, Perú, Brasil, Colombia y Ecuador.
- En sus 15 años de historia, el Avión Solidario se ha consolidado como la principal iniciativa social de la compañía en la región. Desde el 2021 a la fecha, el programa ha movilizado 23.000 pasajeros y transportado más de 9.000 toneladas de carga.
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