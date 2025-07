Las teorías de la conspiración pusieron a Trump en el poder, pero ahora se están volviendo en su contra por el caso Epstein

Algunas de las voces más influyentes en los medios de comunicación de derecha rechazan el llamado de Trump a dejar de perder tiempo y energía en Jeffrey Epstein. Trump afirmó que a nadie le importa el fallecido delincuente sexual convicto, pero las indignadas respuestas a su publicación en Truth Social demostraron lo contrario.

(CNN En Español – CNN Chile) — La cultura conspirativa que catapultó al presidente Donald Trump al poder político ahora va a por él.

Trump afirmó que a nadie le importa el fallecido delincuente sexual convicto, pero las indignadas respuestas a su publicación en Truth Social demostraron lo contrario.

La indignación en línea pone de relieve la vulnerabilidad de Trump y una lamentable realidad sobre la estructura de incentivos de esta era de las redes sociales.

En resumen, las teorías de la conspiración mantienen a la gente observando, compartiendo y participando, incluso sobre un tema tan escabroso como el tráfico sexual. Por lo tanto, es lógico que muchas personas insistan en más revelaciones sobre Epstein y sus conexiones con personas poderosas.

Las cadenas de televisión y las plataformas de redes sociales de derecha llevan mucho tiempo premiando la retórica hiperbólica y la especulación imprudente. Los algoritmos no necesariamente buscan respuestas; buscan interacción, y preguntar sobre un presunto encubrimiento gubernamental sin duda la fomenta. El presentador conservador Steve Deace declaró el fin de semana que percibía los incentivos de las redes sociales. “Está muy claro que el algoritmo quiere respuestas sobre Epstein tanto como muchos de nosotros”, escribió en X.

El apellido de Epstein se ha convertido en la abreviatura de una teoría de la conspiración mucho más amplia. Sus crímenes, y su suicidio en 2019 mientras esperaba el juicio por cargos federales de tráfico sexual, son solo una parte de un complot imaginario para abusar de menores a escala industrial.

La conspiración interminable

Los detalles declarados varían según el influencer, pero la idea general siempre es que una camarilla de élites liberales es malvada y está fuera del alcance de cualquier responsabilidad.

“La historia de Epstein fue muy importante en los círculos MAGA porque fue un elemento clave en su acusación contra la llamada clase dominante estadounidense”, escribió el lunes el columnista de opinión del New York Times David French.

Por eso, el memorando conjunto de la semana pasada del FBI y el Departamento de Justicia, que negaba la existencia de una “lista” de Epstein y desalentaba las especulaciones “infundadas”, resultó tan inquietante para los influencers pro-Trump.

La secretaria de Justicia, Pam Bondi, entregó carpetas a influencers de redes sociales en febrero, engañosamente etiquetadas como “Los Archivos Epstein: Fase 1”. La mayoría de los registros ya eran públicos, y evidentemente no habrá una “Fase 2”.

Por lo tanto, algunos influyentes medios de comunicación del campo MAGA ahora afirman que el Gobierno de Trump está intentando ocultar la verdad.

Es un giro sorprendente, ya que en el pasado las teorías de la conspiración han ayudado enormemente a Trump. Su mentira sobre el lugar de nacimiento del presidente Barack Obama, su antecesor, posiblemente impulsó su carrera política y su popularidad entre los votantes republicanos. Las afirmaciones conspirativas sobre inmigración y delincuencia también le ayudaron a ganar las elecciones en su primera vuelta.

Entonces surgió “QAnon”. El movimiento, que se ha comparado con una secta virtual, imaginaba que Trump luchaba en secreto contra una camarilla de demócratas abusadores de menores.

Según el Instituto de Investigación de la Religión Pública, que ha rastreado la popularidad de la teoría de la conspiración, algunos seguidores de QAnon creen que “el gobierno, los medios de comunicación y el mundo financiero de Estados Unidos están controlados por un grupo de pedófilos satánicos que dirigen una red global de tráfico sexual infantil”.

Las teorías relacionadas con Epstein son una extensión de esa visión conspirativa, al igual que QAnon retomó el tema tras el “Pizzagate”. (En 2016, la falsa teoría sobre Hillary Clinton liderando una red de tráfico sexual infantil en el sótano de una pizzería de Washington llevó a un hombre de Carolina del Norte a aparecer en el lugar armado. Descubrió que el restaurante ni siquiera tenía sótano).

Epstein es un asunto complejo para Trump, ya que ambos hombres fueron descritos como amigos hace décadas. “Conozco a Jeff desde hace 15 años. Es un tipo estupendo”, declaró Trump a la revista New York en 2002. “Es muy divertido estar con él”. Posteriormente, Trump denunció a Epstein y afirmó haberlo “echado” de Mar-a-Lago.

Trump es ahora cada vez más blanco de las ideas conspirativas de su propia base, la misma situación en la que puso a Barack Obama al cuestionar sin fundamento su lugar de nacimiento hace más de una década.

Durante el fin de semana, Trump incluso intentó culpar a Obama y a otros demócratas, pero con poco éxito.

“Nadie lo compra”

Mike Davis, exasesor legal de Trump con estrechos vínculos con el Gobierno, escribió en X que las pruebas de la red de abuso sexual que muchas estrellas de los medios de comunicación de derecha han exigido ver simplemente no existen.

“Este es el problema con el lío de Epstein: el FBI no tiene las pruebas que muchos creían tener. No hay grabaciones de hombres poderosos violando a menores. No hay una lista”, escribió Davis.

A juzgar por algunas de las respuestas a Davis, este intento de desinflar la teoría conspirativa la ha inflado aún más.

A los investigadores les gusta señalar que las teorías de la conspiración son autoconclusivas, lo que significa que son inmunes al escrutinio porque la evidencia que las contradice puede ser revertida y considerada parte de la conspiración misma.

Las reacciones furiosas al tuit del director del FBI, Kash Patel, del sábado —”Las teorías de la conspiración simplemente no son ciertas, nunca lo han sido”— reafirmaron esto.

En 2023, cuando Patel era un invitado frecuente en podcasts pro-Trump, le dijo a Glenn Beck que el FBI tenía en su poder la “lista negra” de Epstein.

“Eso está bajo el control directo del director del FBI”, dijo Patel.

Estas conjeturas sobre una supuesta “lista de clientes” de Epstein iluminaron las salas de chat y foros de MAGA durante años. Los juegos de adivinanzas en línea sobre “la lista” fueron una fuente inagotable de contenido mediático MAGA. Algunos presentadores de Fox News y familiares de Trump siguieron el juego.

“Sigo oyendo que hoy se han publicado los nombres de algunos de los clientes de Jeffrey Epstein”, escribió Donald Trump Jr. en X en enero de 2024, “pero apuesto a que algo ocurrirá de aquí a entonces que impida que esos nombres salgan a la luz”.

Su publicación implicaba que se estaba llevando a cabo un encubrimiento masivo. Ahora, sin embargo, su padre es el jefe del gobierno y el que está recibiendo fuertes críticas por una supuesta falta de transparencia.

Algunos comentaristas lo han descrito como una profunda traición. En X, el presentador de podcast Matt Walsh presentó a Epstein como un símbolo de cómo “los corruptos y los poderosos nunca rinden cuentas”.

“Queremos que estos malhechores sean castigados. Queremos que los inocentes sean reivindicados y defendidos. Queremos justicia”, escribió.

El domingo, el presentador de InfoWars, Alex Jones, instó a Trump a “hacerlo público” y advirtió: “Esto no va a desaparecer. Solo está creciendo a un nivel diez veces mayor. Está fuera de control”.

Mike Cernovich, una de las personalidades de las redes sociales que recibió una carpeta de “Archivos Epstein” en febrero, escribió que “el poder de persuasión de Trump sobre su base, especialmente durante su primer mandato, fue casi mágico… La reacción sobre Epstein debería, por lo tanto, sorprenderle. Nadie se lo cree. Nadie lo abandona”.

Quizás algunas personas se han enganchado tanto a la especulación que no quieren ninguna respuesta.

Las teorías escabrosas al estilo de QAnon sobre personas poderosas que se aprovechan de menores son una “realidad alternativa adictiva” para quienes participan, declaró a CNN en 2020 la investigadora sobre desinformación Molly McKew.

“Se aprovecha de la sensación de que algo no funciona en nuestra sociedad”, afirmó McKew. “Pero en lugar de centrarse en comprender estas fracturas sociales y sanarlas, QAnon se obsesiona con la persecución de enemigos y villanos descritos en términos tan extremos que cualquier acción, ya sea de sus seguidores o de defensores identificados como el presidente Trump, se vuelve justificable”.