Las tendencias que darán forma a los viajes en avión durante 2026

(CNN) – Después de un año de sorpresas y agitación, la industria aérea espera que 2026 traiga algo poco común: un período de relativa calma.

Que ese deseo se cumpla es otra cuestión. Incluso en un año más tranquilo, los viajeros pueden esperar cambios significativos, desde las mejoras premium prometidas durante mucho tiempo que finalmente se implementarán a gran escala hasta aeropuertos que se convertirán en lugares más agradables para pasar el tiempo y una mayor consolidación que transformará la industria.

Si a esto le sumamos una geopolítica cambiante y un aumento del costo de vida que está reduciendo los presupuestos de viajes en todo el mundo, el año que tenemos por delante no parece nada aburrido.

Estas son las tendencias que darán forma a los viajes aéreos en 2026.

La ‘premiumización’ despega

“La experiencia premium —cosas como productos de cabina, salas VIP en aeropuertos elevados y rutas más directas— es la mejor que ha habido en décadas”, escribió el sitio web de ofertas de viajes Going en su pronóstico para 2026.

Desde American Airlines hasta JetBlue, Southwest Airlines y Swiss Air, los productos premium largamente prometidos , desde salas VIP hasta asientos, estarán ampliamente disponibles, en lugar de limitarse a un puñado de aeronaves. Estas inversiones ofrecerán a los viajeros dispuestos a pagar, o canjear puntos por, alojamientos más elegantes y cómodos en la parte delantera del avión.

El director financiero de American, Devon May, describió 2026 en diciembre como un año de “ejecución” de iniciativas presentadas hace años. La aerolínea presentó sus tan esperados nuevos asientos insignia en clase ejecutiva y premium economy en un Boeing 787 a mediados de año y en el Airbus A321XLR en diciembre.

Pero, para estas fechas el próximo año, las nuevas ofertas estarán disponibles en docenas de aviones, incluyendo el más grande de American, el Boeing 777-300ER, que vuelan rutas por todo el mundo.

“Nos entusiasma ser una aerolínea global premium”, afirmó May. “Creemos que estas tendencias de demanda continuarán en esa dirección”.

Los datos respaldan esta opinión. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la asociación mundial de aerolíneas, mencionó una sólida demanda de viajes premium en sus previsiones de diciembre, especialmente en Asia, Europa y Norteamérica. Desde la pandemia, los datos de la IATA muestran que el crecimiento del tráfico de aerolíneas premium ha superado sistemáticamente el de los viajes en clase turista.

Incluso Southwest, una aerolínea que desde hace mucho tiempo defiende la igualdad, se está adaptando a este cambio. La aerolínea comenzará a vender su primer producto premium —asientos con espacio adicional para las piernas— en enero, y su director ejecutivo, Bob Jordan, ha insinuado que habrá más en el futuro.

“Estamos cambiando para satisfacer las necesidades del cliente”, dijo Jordan a CNBC a principios de diciembre, y agregó que la aerolínea está “buscando activamente” una red de salas VIP premium en los aeropuertos.

Mejoras en el aeropuerto para todos

Los viajes aéreos están en plena época dorada para las salas VIP de los aeropuertos. Las aerolíneas intentan superarse entre sí con espacios cada vez más elegantes, como el nuevo BlueHouse de JetBlue en Nueva York. Las compañías de tarjetas de crédito están invirtiendo fuertemente para atraer nuevos clientes. El resultado son salas VIP en los aeropuertos más numerosas y accesibles que nunca.

Los aeropuertos están siguiendo el ejemplo. Se acabaron las salas de espera vacías con cadenas de tiendas mediocres y salas de espera con filas de asientos idénticos. Ahora hay comida y comercio local, terminales llenas de arte, diversas opciones de asientos y, en algunos casos, patios al aire libre.

La firma internacional de arquitectura Gensler se refiere a esta visión como la “sala VIP para todos”. El concepto reconoce que los viajeros pasan cada vez más tiempo en las zonas seguras de los aeropuertos, con mejores servicios, mejor diseño e, inevitablemente, amplias oportunidades para gastar.

“El lado aire del futuro será mucho más que un centro comercial per se, sino una variedad de espacios que se entrelazan y ofrecen a los pasajeros un poco más de ‘elige tu propia aventura’”, dijo Ty Osbaugh, líder de aviación y director de Gensler.

Los aeropuertos de Denver, Portland, Oregón, y San Francisco ya muestran muchas de estas ideas. Se espera que las nuevas terminales del aeropuerto JFK de Nueva York y del aeropuerto Seattle-Tacoma, que se inaugurarán en 2026, sigan el ejemplo.

Las fusiones están cambiando el panorama de las aerolíneas

Air France-KLM y el Grupo Lufthansa en Europa, Korean Air en Asia y Alaska Airlines en Estados Unidos aspiran a alcanzar importantes hitos de fusión en 2026, cambios que podrían afectar significativamente a los viajeros.

Air France-KLM, con sede en París, espera cerrar un acuerdo para obtener el control mayoritario de SAS Scandinavian Airlines el próximo año. De ser aprobada por los reguladores europeos, la operación permitiría una mayor integración, posiblemente combinando los programas de fidelización SAS EuroBonus y Flying Blue de Air France-KLM, e incorporando a SAS a su alianza transatlántica con Delta Air Lines. Air France-KLM adquirió por primera vez una participación minoritaria en SAS en 2024.

En Fráncfort, el Grupo Lufthansa avanza con la integración de la italiana ITA Airways. Los planes contemplan la fusión del programa de fidelización Volare de ITA con Miles & More en el primer trimestre y la incorporación de ITA a la alianza transatlántica de Lufthansa con Air Canada y United Airlines para finales de 2026. Lufthansa planea asumir el control total de ITA para 2027 tras adquirir una participación del 41 % en enero.

ITA ya ha anunciado nuevos vuelos al centro de operaciones de United en Houston desde Roma a partir de mayo y su director ejecutivo, Joerg Eberhart, dijo que el centro de operaciones de United en Newark también estaba en su lista de futuros destinos.

En Asia, Korean Air pretende completar su integración de Asiana Airlines en 2026, incluyendo la combinación de programas de fidelización, la alineación de horarios y la retirada de Asiana de Star Alliance.

En Estados Unidos, Alaska Airlines está a punto de completar su fusión con Hawaiian Airlines. Uno de los últimos pasos importantes para los pasajeros —la migración de Hawaiian al sistema de reservas de Alaska— está previsto para abril.

Otros cambios siguen siendo inciertos. El futuro de Spirit Airlines, en quiebra, sigue sin resolverse, con posibilidades que van desde un cierre total hasta una posible fusión con Frontier Airlines. Y, en Latinoamérica, el Grupo Abra, propietario de Avianca y GOL, espera la aprobación para comprar la aerolínea de descuento chilena Sky Airlines.

La geopolítica sigue siendo un factor impredecible

Las decisiones de los líderes mundiales volverán a definir los viajes aéreos en 2026. Un cambio notable es el nuevo programa de autorización de viaje ETIAS de la Unión Europea , cuyo lanzamiento está previsto para el cuarto trimestre. Los viajeros que no necesiten visado deberán registrarse con antelación y pagar una tarifa de 20 euros (unos 23 dólares).

En Estados Unidos, los cambios propuestos podrían suponer riesgos adicionales. La administración Trump ha sugerido exigir a los viajeros de países exentos de visa que proporcionen cinco años de historial en redes sociales y diez años de direcciones de correo electrónico al solicitar la autorización ESTA. De implementarse, Tom Fitzgerald, analista de aerolíneas de TD Cowen, describió la propuesta en un informe de diciembre como un “riesgo para el turismo receptivo, especialmente para el Mundial”.

Las nuevas normas podrían frenar aún más la demanda de viajeros extranjeros que visitan Estados Unidos. Las visitas internacionales a Estados Unidos disminuyeron en 2025 al 85 % de los niveles de 2019, según datos de la Asociación de Viajes de Estados Unidos. La asociación prevé que las llegadas se recuperen en 2026, pero solo a alrededor del 89 % de los niveles prepandemia.

Otra preocupación, según Fitzgerald, es la posibilidad de un cierre del gobierno federal cuando expire la actual resolución presupuestaria el 30 de enero. Un cierre el otoño pasado interrumpió a decenas de miles de viajeros, ya que se cancelaron vuelos para aliviar la presión sobre el sistema de control del tráfico aéreo.

El director ejecutivo de Delta, Ed Bastian, dijo en diciembre que esperaba que 2026 fuera un año con “un entorno un poco más estable en el frente político”.

A nivel internacional, es probable que el conflicto en curso en Ucrania y la agitación en Medio Oriente sigan afectando los mapas de rutas de las aerolíneas, sumando horas a los viajes de larga distancia entre Europa y Asia y haciendo subir el consumo de combustible y los precios de los billetes.

La inflación sigue afectando los presupuestos de viajes

“La industria está experimentando una divergencia total en forma de K, donde el brazo superior de la ‘K’ (cabinas premium, viajeros leales a las marcas y viajeros que buscan el lujo) está en alza, mientras que el brazo inferior (lleno de viajeros amantes de los vuelos baratos) está decayendo”, según el informe de Going.

Datos recientes de Bank of America muestran que el gasto en los grupos de ingresos más altos aumentó un 2,6%, mientras que en los grupos de ingresos más bajos aumentó tan solo un 0,6% (dos puntos porcentuales menos) en noviembre. El banco atribuyó este mínimo aumento al bajo crecimiento salarial y a la incertidumbre económica generalizada en este último grupo.

Estas son buenas noticias para las aerolíneas y todas sus inversiones premium, escribió Savanthi Syth, analista de aerolíneas de Raymond James, a principios de diciembre. Por otro lado, sugiere un crecimiento mínimo el próximo año en el segmento económico del mercado.

El crecimiento de las aerolíneas se desacelerará

Todos estos factores juntos significan que las aerolíneas planean un menor crecimiento en 2026. O, como dijo el director ejecutivo de Swiss Air, Jens Fehlinger, en septiembre, la expansión de la industria se “normalizará” el próximo año después de los vertiginosos días posteriores a la pandemia, cuando los viajes de venganza estaban en pleno apogeo y las aerolíneas se apresuraron a ponerse al día.

La IATA espera que el tráfico de pasajeros aumente un 4,9% en 2026, frente al aumento previsto del 5,2% para este año.

Esto no significa que las aerolíneas no vayan a lanzar nuevas líneas interesantes. Alaska Airlines debutará en Europa con nuevos vuelos de Seattle a Roma en abril, y de Reikiavik a Londres en mayo.

Y United Airlines, que acaba de añadir destinos turísticos menos conocidos como Groenlandia y Mongolia a su mapa en 2025, planea añadir destinos como Santiago de Compostela en España y Split en Croacia este próximo verano.

Por otra parte, la aerolínea europea Aegean Airlines ampliará su oferta con nuevos vuelos directos desde Atenas a Nueva Delhi y Bombay en un Airbus A321XLR. Iberia ampliará su oferta en vuelos XLR con nuevos vuelos directos a Brasil, Canadá y Estados Unidos desde Madrid. Y Air Canada conectará por primera vez el Aeropuerto Billy Bishop del centro de Toronto con el aeropuerto LaGuardia de Nueva York.