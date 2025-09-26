Las claves del discurso de Netanyahu en la Asamblea de la ONU y los efectos en Gaza

El discurso del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, generó controversia durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU, provocando que decenas de delegados abandonaran el recinto. En paralelo, en Gaza, la ONG Médicos Sin Fronteras decidió retirarse de la ciudad ante la intensificación de la ofensiva israelí.

Decenas de delegados abandonaron el discurso del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en la Asamblea General de la ONU esta mañana, mientras la guerra en Gaza se intensifica.

Esto es lo que debes saber hoy:

Netanyahu : tras la salida de los delegados, el primer ministro de Israel pronunció un discurso en el que destacó las operaciones de su país contra Irán y sus aliados en Medio Oriente , y prometió “terminar el trabajo” de eliminar a Hamas en Gaza. Llevaba un código QR en su chaqueta que enlazaba a un sitio web con información sobre los ataques del 7 de octubre.

Altavoces en la frontera : Netanyahu afirmó que "rodeó Gaza con altavoces" para transmitir su discurso. Se dirigió directamente a los líderes de Hamas, exigiendo la liberación de los rehenes restantes o enfrentar la muerte. Las familias de los rehenes israelíes criticaron la decisión de transmitir el discurso.

A otros líderes mundiales : Netanyahu criticó la condena internacional a la guerra de Israel en Gaza y acusó a líderes mundiales de ceder ante "medios sesgados, sectores islamistas radicales y grupos antisemitas". También calificó de "insensato" el reconocimiento de un Estado palestino por parte de otros países.

Reacción al discurso: el líder de la oposición israelí criticó el discurso de Netanyahu, que incluyó recursos visuales y un "examen sorpresa", calificándolo de lleno de "trucos". Hamas afirmó que la salida de los delegados evidenció el "aislamiento" de Israel. También hubo manifestaciones en Nueva York durante el discurso.

el líder de la oposición israelí criticó el discurso de Netanyahu, que incluyó recursos visuales y un “examen sorpresa”, calificándolo de lleno de “trucos”. Hamas afirmó que la salida de los delegados evidenció el “aislamiento” de Israel. También hubo manifestaciones en Nueva York durante el discurso. Situación en Gaza : palestinos entrevistados por CNN describieron intensos bombardeos en la Ciudad de Gaza y el norte del territorio, días después de que Israel lanzara una ofensiva terrestre sobre la ciudad más grande del enclave. “Se siente como si la guerra hubiera comenzado de nuevo”, dijo Ismail Zayda, residente de Sheikh Radwan.

Posible acuerdo de paz : el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que un acuerdo de alto el fuego en Gaza está "muy cerca". Al margen de la Asamblea General, Trump y funcionarios estadounidenses propusieron un plan de paz de 21 puntos para poner fin a la guerra.

: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que un acuerdo de alto el fuego en Gaza está “muy cerca”. Al margen de la Asamblea General, Trump y funcionarios estadounidenses propusieron un plan de paz de 21 puntos para poner fin a la guerra. Más sobre Trump y la ONU: un portavoz principal de la ONU indicó que Estados Unidos puede sumarse a la investigación sobre una escalera mecánica averiada durante la aparición del presidente el martes. Trump afirmó, sin pruebas, que la escalera y otros fallos técnicos fueron un acto de “sabotaje”.

Médicos sin Fronteras abandona Ciudad de Gaza ante la ofensiva israelí

La importante ONG sanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) anunció que abandona Ciudad de Gaza ante la intensificación de la ofensiva israelí en la zona.

El grupo declaró este viernes que la ofensiva militar pone en riesgo a su personal y pacientes, lo que los obliga a suspender sus cruciales servicios médicos en la zona.

“No nos ha quedado otra opción que detener nuestras actividades, ya que nuestras clínicas están rodeadas por las fuerzas israelíes”, declaró Jacob Granger, coordinador de emergencias del grupo en Gaza.

“Esto es lo último que queríamos, ya que las necesidades en Ciudad de Gaza son enormes, y las personas más vulnerables —bebés en cuidados neonatales, personas con lesiones graves y enfermedades potencialmente mortales— no pueden moverse y corren grave peligro”.

Los centros de salud en todo el enclave se ven gravemente limitados en su capacidad para atender a los pacientes debido a los ataques aéreos israelíes y al estricto control sobre el flujo de ayuda médica y alimentaria, lo que genera una enorme presión sobre el personal médico.

MSF afirmó haber realizado más de 3.600 consultas y tratado a más de 1.600 personas con desnutrición la semana pasada. La organización también trata traumatismos, quemaduras y a mujeres embarazadas.

“Aunque nos hemos visto obligados a suspender nuestras actividades en la Ciudad de Gaza, nuestro objetivo es seguir apoyando los servicios clave en las instalaciones del Ministerio de Salud, incluidos los hospitales Al-Helou y Al-Shifa, mientras sigan funcionando”, declaró MSF en su comunicado.

