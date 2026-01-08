Las claves de la llamada de Gustavo Petro a Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro

Los presidentes de Colombia y Estados Unidos tienen visiones ideológicas distintas, pero comparten un estilo similar al momento de confrontar sus ideas en redes sociales. Tras diversos cruces y luego de la captura de Nicolás Maduro en un operativo, Gustavo Petro decidió llamar a Donald Trump y se prevé un próximo encuentro entre ambos.

(CNN Español) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parece no olvidar las ofensas. Y al presidente Gustavo Petro, de Colombia, le cuesta mucho retractarse de lo que dice en redes sociales o en la plaza pública. Aunque están en orillas ideológicas radicalmente opuestas, se parecen en sus comentarios y decisiones impulsivas anunciadas a través de las redes sociales. Por eso, la llamada que se produjo este martes parecía casi imposible de lograr en momentos en que las relaciones entre los dos mandatarios estaban pasando por uno de sus momentos más críticos en el último año.

Tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores de Caracas el 3 de enero, Trump sugirió que el próximo en la lista podría ser Petro y le advirtió que debía “cuidarse el trasero”, al tiempo que manifestó que no le disgustaba la idea de una intervención militar en Colombia. Petro respondió con varias declaraciones en X.

La tensión parecía seguir escalando, hasta que se conoció ayer la llamada telefónica entre ambos mandatarios, lo que analista, académicos y líderes políticos consideraron como un hecho positivo y necesario para reestablecer la diplomacia.

Un gesto positivo

“El presidente Petro reconoce, por medio de la llamada, que cometió un error en la relación binacional al subestimar a Trump. Si uno ingresa a la diplomacia tiene que hacer símbolos. ¿Y cuál fue el gesto? Llamarlo y decirle su versión de lo que pasa en Colombia en la lucha contra las drogas. Y eso debió pasar hace rato, pero falló la diplomacia. Ojalá el encuentro se dé y sea positivo. Porque los dos son temperamentales y cualquier malentendido puede dañar el proceso de comunicación directa que se inicia”, dijo a CNN Pedro Viveros, analista político.

Tanto Petro como Trump parecen haber quedado satisfechos por los términos y la forma en que se desarrolló la primera llamada entre los dos funcionarios.

Trump dijo que fue Petro quien lo llamó y calificó como un honor hablar con él. “Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él próximamente”, manifestó el mandatario estadounidense.

A su vez Petro, ante cientos de seguidores que acudieron a la plaza de Bolívar en Bogotá para respaldarlo, consideró un avance importante el diálogo directo con su par estadounidense.

“Entre las cosas que hablamos el presidente Trump y yo estuvo el desencuentro que tuvimos en su visión de la relación de EE.UU. con América Latina”, sostuvo Petro.

Todo esto ocurre en un año electoral en Colombia, donde el país votará por el próximo presidente, que reemplazará a Petro cuando termine su mandato el 7 de agosto.

“El tumor maligno que había en la relación y que provocaba la pelea Petro-Trump ya está en New York. Y ahora dos presidentes, elegidos democráticamente, pueden conversar. No creo que a siete meses de salir del poder uno pueda recomponer una relación a largo plazo, en el caso de Petro. Y Trump ya está pensando en nuevas elecciones”, sostuvo Viveros. “Lo que sí puede lograr Petro es iniciar un proceso para que lo saquen a él, algunos familiares y funcionarios de la lista OFAC, que Trump reconsidere la descertificación a Colombia en la lucha contra las drogas y que le devuelvan la visa estadounidense. En eso puede salir beneficiado Petro si maneja muy diplomáticamente ese encuentro. Pero si continúa desafiando a Trump, el que pierde es el país, porque él ya está de salida”, añadió el analista.

Cómo reaccionaron en la política colombiana

Candidatos y precandidatos presidenciales de Colombia hicieron públicas sus opiniones sobre el llamado entre los mandatarios. “¡Gracias al presidente Donald Trump! Ajustó a Petro y le quitó la bandera incendiaria contra EE.UU. como arma electoral para ganar las elecciones con Iván Cepeda, “el heredero””, expresó en su cuenta oficial en X Vicky Dávila, candidata presidencial por el movimiento político Valientes.

“La conversación entre los presidentes Trump y Petro y la próxima reunión entre ellos es una muy buena noticia. Es una reivindicación del valor del diálogo y la diplomacia, una demostración de que no es quien más descalifique al otro. Una LECCIÓN del valor de la sensatez, la seriedad, el rigor: el valor de la moderación para construir. Así voy a gobernar a Colombia”, manifestó en su cuenta de X Sergio Fajardo, candidato presidencial por el partido Compromiso Ciudadano.

En el último año, las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, tradicionalmente consideradas como una de las alianzas más sólidas de América Latina, pasaron por una de sus peores crisis. Lo que comenzó como un roce político sobre deportaciones y políticas migratorias escaló hasta intercambios públicos de acusaciones de narcotráfico, sanciones personales, ruptura de canales diplomáticos y amenazas de intervención militar.

Habrá que esperar a ver si la reunión entre los dos mandatarios se lleva a cabo y si, como muchos esperan, es productiva para reestablecer el buen clima entre dos países que históricamente han sido socios comerciales y mantenido vínculos estratégicos en la lucha contra las drogas.

Por Fernando Ramos, CNN en Español.