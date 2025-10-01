Las chilenas que forman parte de la flotilla humanitaria a Gaza: ¿Qué se sabe hasta ahora?

Según lo informado por la Global Flotilla Sumud, cerca de 13 barcos de la flotilla han sido interceptados por Israel, aún en aguas internacionales. Además, reportaron que 30 de sus barcos continúan navegando hacia Gaza y se encuentran a 46 millas náuticas de la costa del enclave.

(EFE/CNN Chile) –Durante este miércoles, el Gobierno expresó su preocupación por la interceptación de la flotilla “Sumud” por parte de Israel, en su tránsito hacia Gaza, cuyo objetivo es proporcionar ayuda humanitaria a la población civil afectada en la zona.

Desde la Cancillería chilena señalaron que: “Esta acción vulnera la libertad de navegación garantizada por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y contraviene las obligaciones derivadas del derecho internacional humanitario, que establecen el deber de permitir y facilitar el acceso sin trabas de la asistencia humanitaria a las poblaciones civiles necesitadas”.

Por tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores remarcó que: “Chile demanda el respeto irrestricto de las normas del derecho internacional y formula un llamado urgente a que se garantice la seguridad e integridad de los voluntarios y tripulantes de la flotilla, así como el libre e inmediato acceso de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, sin obstáculos ni interferencias arbitrarias”.

Actualización de la flotilla

La Global Flotilla Sumud informó en la madrugada de este jueves que treinta de sus barcos siguen navegando hacia Gaza y que están a 46 millas náuticas de la costa del enclave (unos 85 kilómetros), mientras el Ejército de Israel ha interceptado 13 naves desde la noche del miércoles.

“Seguimos navegando”, reza una publicación en la página de Instagram de la organización, que fecha esta última actualización a las 00:20 GMT. “Las intercepciones ilegales de Israel no nos disuadirán. Continuamos con nuestra misión para romper el bloqueo y abrir un corredor humanitario”, agrega.

Al menos trece barcos de la Flotilla han sido interceptados por Israel todavía en aguas internacionales: además del Alma, el Adara y el Sirius, que fueron los tres primeros, también han sido detenidos el Aurora, el Dir yassine, el Grande Blu, el Hio, el Huga, el Morgana, el Otaria, el Seulle, el Spectre y el Yulara.

La iniciativa, que transporta ayuda humanitaria a Gaza, ha denunciado que las fuerzas marítimas israelíes embistieron una de sus embarcaciones y atacaron a otras con cañones de agua desde que empezaron las interceptaciones en la noche del miércoles.

También asegura no tener información sobre los cerca de 200 tripulantes de las naves retenidas por Israel.

En otro video publicado en sus redes sociales, un portavoz de la Flotilla Sumud confirmó que, entre los voluntarios a bordo de las embarcaciones interceptadas, se encuentran 30 personas españolas, además de 22 italianas, 21 turcas, 12 de Malasia, 11 de Túnez, 11 de Brasil y diez de Francia.

También están entre la tripulación retenida nueve personas de Irlanda, ocho de Argelia, siete de Estados Unidos, siete de Alemania, seis de Reino Unido, cuatro de noruega, cuatro de suecia, y tres de Marruecos, Jordania, Polonia, México y Portugal.

Además, hay dos ciudadanos de Kuwait, de Colombia y de Suiza respectivamente y uno de República Checa, Mauritania, Austria, Bulgaria, Australia, Bélgica, Dinamarca, Bahréin, Países Bajos, Finlandia, Sudáfrica y Eslovaquia.A pesar de eso, el portavoz de la Flotilla aseguró que los 30 barcos restantes están “abriéndose camino lejos de las naves militares” de Israel “intentando alcanzar las orillas de Gaza”. “Están decididos, están motivados”, agregó.

Lee también:Israel interceptó y abordó barcos de ayuda a Gaza, entre los que está flotilla en que iba Greta Thumberg

Las chilenas en la flotilla

Entre las integrantes de la flotilla que fueron interceptadas se encuentran las ciudadanas chileno-suecas Marita Rodríguez y Lorena Delgado Varas, según publicó Emol. Ambas se integraron a la expedición en Sicilia, Italia.

La Cancillería chilena señaló a EFE que no han recibido solicitudes de asistencia consular por parte de las dos activistas ni de sus familiares, pero se encuentran “pendientes de la situación y atentos para prestar la atención si es que fuera requerida, siempre dentro de sus competencias y atribuciones”.

¿Quiénes son?

Marita Rodríguez, conocida como “Marita”, vive en Estocolmo y es una activista que busca conmemorar a su padre, Rolando Juan Rodríguez, víctima de la dictadura militar. Sobre los motivos que la llevaron a participar en la flotilla, comentó a Globetrotter: “Mi padre sigue presente en cada acto de solidaridad que realizo. Cuando veo grandes movimientos para hacer algo por cambiar el mundo, lo veo a él.”

Agregó que su arribo en la misión humanitaria es en homenaje a él y “con la sonrisa de mi hijo en mi corazón”.

Lorena Delgado también es hija de exiliados producto del régimen militar. Es ingeniera química y diputada independiente.