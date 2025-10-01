Israel interceptó y abordó barcos de ayuda a Gaza, entre los que está flotilla en que iba Greta Thumberg

La autoridad israelí informó a través de redes sociales que tanto la activista sueca como el resto de los tripulantes de esa embarcación se encuentran a salvo, aunque desde los colectivos que impulsan la entrega de ayudas acusaron que Israel está aplicando "agresión activa" al resto de la flotilla.

(CNN) – El ejército israelí interceptó y abordó varios barcos de ayuda con destino a Gaza el miércoles por la noche, hora local, según los organizadores del viaje, que prometieron “continuar sin inmutarse”.

“Varios buques de la Flotilla Global Sumud, en particular Alma, Sirius y Adara, fueron interceptados y abordados ilegalmente por las Fuerzas de Ocupación Israelíes en aguas internacionales”, dijo la Flotilla Global Sumud (GSF) en un comunicado.

GSF es una organización que intenta hacer llegar ayuda a Gaza utilizando barcos que zarpan desde puertos del otro lado del Mediterráneo.

“Además de las embarcaciones interceptadas, se ha perdido la transmisión en vivo y la comunicación con muchas otras embarcaciones. Estamos trabajando diligentemente para dar con el paradero de todos los participantes y la tripulación”, declaró GSF.

“A pesar de la interceptación de algunos barcos, la Flotilla Global Sumud se encuentra a 70 millas náuticas de la costa de Gaza y continuará sin inmutarse”, añadió GSF.

GSF publicó en Telegram que las fuerzas israelíes estaban empleando una “agresión activa” contra algunos de los demás buques de la flotilla, afirmando que un buque fue “embestido deliberadamente en el mar” mientras que otros dos fueron “atacados con cañones de agua”. El grupo publicó un video tomado desde otro buque, que supuestamente muestra al buque Yulara siendo alcanzado por cañones de agua. Todos los que estaban a bordo resultaron ilesos, según la publicación de GSF. CNN no puede verificar las imágenes de forma independiente y se ha puesto en contacto con el ejército israelí para obtener comentarios.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel confirmó que varios barcos habían sido “detenidos de manera segura” y que sus pasajeros estaban siendo “transferidos a un puerto israelí”.

“Greta y sus amigos están sanos y salvos”, dijo el ministerio en X, refiriéndose a la activista sueca Greta Thunberg, a quien se puede ver sentada en el suelo rodeada de personal militar en un video que acompaña la publicación en las redes sociales.

La interceptación provocó indignación mundial. En Italia, los manifestantes salieron a las calles en ciudades como Roma, Pisa, Florencia y Turín. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía calificó la interceptación de “acto de terrorismo” al estallar las protestas en Estambul, y Hamás la calificó de “ataque traicionero y acto de piratería”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí dijo más temprano el miércoles que la marina israelí contactó a la flotilla y “les pidió que cambiaran de rumbo”.

“Israel ha informado a la flotilla que se está acercando a una zona de combate activo y violando un bloqueo naval legal”, publicó el ministerio en X.

GSF dijo anteriormente que había detectado más de 20 barcos no identificados a sólo tres millas náuticas por delante de la flota.

Tras la interceptación, el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, pidió a las autoridades israelíes que garanticen la seguridad de los participantes y “garanticen su derecho a la protección consular”.

El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, afirmó: “Si nadie comete errores, el asunto debería terminar sin daños”.

Tajani dijo que los militares habían recibido instrucciones claras del gobierno israelí: “No se permiten actos de violencia contra las personas a bordo de la flotilla”.

Esto es lo que sabemos sobre la flotilla.

¿Quiénes están involucrados y cuáles son sus objetivos?

La Flotilla Global Sumud (GSF) está compuesta por más de 500 participantes de docenas de países, según los organizadores.

El convoy zarpó de Barcelona , ​​España, el 31 de agosto y ha sido reforzado por otros barcos activistas de otros puertos del Mediterráneo a medida que se acercaba a Gaza.

La flotilla tenía como objetivo entregar alimentos, agua y medicinas a los civiles en Gaza en un intento de romper el bloqueo marítimo de Israel al territorio, que dura 18 años.

Entre los participantes se encuentran legisladores de España e Italia, además de Thunberg.

¿Cómo ha respondido Israel?

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel había dicho que no se permitiría que la flotilla llegara a Gaza y afirmó que tomaría “las medidas necesarias” para impedirlo.

El ministerio dijo que ha ofrecido repetidamente rutas alternativas para que la ayuda ingrese a Gaza, incluida una transferencia a través del puerto de Ashkelon en Israel.

Sin embargo, los organizadores de la flotilla dijeron a CNN que “no aceptarán la oferta de brindar ayuda a nadie más que a los destinatarios previstos, que son los civiles en Gaza”.

GSF también dijo que algunos de sus barcos fueron atacados por drones y afirmó que los ataques eran parte de una sostenida campaña israelí de intimidación.

El ejército israelí no respondió a una solicitud de CNN para que comentara sobre los presuntos ataques con drones, pero el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí afirmó haber encontrado documentos en Gaza que “prueban la participación directa de Hamás” en la financiación y ejecución de la flotilla. GSF ha desestimado estas afirmaciones calificándolas de ” propaganda “.

¿Cuánto apoyo internacional tiene la flotilla?

En respuesta a los presuntos ataques a los barcos, tanto Italia como España dijeron que enviarían buques de guerra para ayudar a la flotilla y ayudar con cualquier posible operación de rescate.

Sin embargo, España dijo que su barco no entraría en la zona de exclusión marítima de Israel frente a las costas de Gaza, e Italia dijo al GSF que los barcos permanecerían al menos a 150 millas náuticas de Gaza, según Reuters.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, también desaconsejó a los pasajeros de la flotilla arriesgar su seguridad si continuaban con la misión.

“No hay necesidad de arriesgar la propia seguridad y entrar en una zona de guerra para entregar ayuda a Gaza, que el gobierno italiano podría haber entregado en cuestión de horas”, dijo el 24 de septiembre.

¿Qué ha pasado con las flotillas de ayuda anteriores?

En el pasado, activistas extranjeros han intentado entregar ayuda a Gaza, pero han sido interceptados por las fuerzas israelíes o han sufrido algún tipo de ataque.

En mayo, activistas a bordo de un barco de ayuda dijeron que fueron atacados por un avión no tripulado israelí en aguas internacionales frente a Malta.

El ejército israelí no negó su participación en el ataque con drones y un avión de carga de la Fuerza Aérea israelí fue detectado por rastreadores de vuelo que circulaban las aguas cercanas a Malta durante un período prolongado de tiempo antes del ataque , según el sitio web de seguimiento de vuelos ADS-B Exchange.

Y en 2010, las fuerzas israelíes atacaron una flotilla de ayuda en aguas internacionales, matando a nueve ciudadanos turcos y provocando indignación en todo el mundo.

Una décima persona murió a causa de las heridas sufridas en el ataque de 2014, después de pasar cuatro años en coma.