Mundo honduras

Lanzan un artefacto explosivo contra una congresista de la oposición en Honduras

Por CNN Chile

08.01.2026 / 21:29

{alt}

Según información preliminar, un artefacto explosivo fue lanzado contra una integrante de la oposición de Honduras, ad portas del inicio de una sesión parlamentaria.

(EFE/CNN Chile).- Un artefacto explosivo fue lanzado contra una integrante del Partido Nacional de Honduras, de la oposición, el jueves, minutos antes de una sesión parlamentaria.

En ese contexto, el Comité Central de la colectividad emitió un comunicado solidarizando con la diputada Gladis Aurora López y condenó el acto de violencia ocurrido en los predios del Congreso.

Además, acusaron que “miembros de Libertad y Refundación (PLR) lanzaron un artefacto explosivo que detonó a centímetros de la parlamentaria López, quien resultó herida”.

Y subrayaron: “Este hecho constituye una agresión directa contra una mujer investida de autoridad, contra la institucionalidad democrática y contra la convivencia pacífica del país. La violencia política es inadmisible y no puede ser tolerada bajo ninguna circunstancia”.

Video de contenido sensible. Captura el momento en que lanzan un artefacto explosivo contra una parlamentaria de la oposición.

La diputada del Partido Nacional Gladys Aurora López (2-d) es atendida luego de ser afectada por un artefacto explosivo este jueves, previo a una sesión extraordinaria en Tegucigalpa (Honduras). EFE/ Gustavo Amador.

 

Personas muestran la chaqueta que usaba la diputada del Partido Nacional Gladys Aurora López, luego de ser afectada por un artefacto explosivo este jueves, previo a una sesión extraordinaria en Tegucigalpa (Honduras). Un artefacto explosivo fue lanzado contra una diputada del opositor Partido Nacional de Honduras, minutos antes de una sesión del Parlamento a la que convocó su titular, Luis Redondo, para dar a conocer un informe sobre los resultados de las elecciones generales del 30 de noviembre. EFE/ Gustavo Amador.

 

La diputada del Partido Nacional Gladys Aurora López es trasladada en un vehículo luego de ser afectada por un artefacto explosivo este jueves, previo a una sesión extraordinaria en Tegucigalpa (Honduras). EFE/ Gustavo Amador.

DESTACAMOS

Mundo De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

LO ÚLTIMO

Mundo Agentes federales dispararon a dos personas en Portland a menos de un día de lo ocurrido en Minneapolis
Lanzan un artefacto explosivo contra una congresista de la oposición en Honduras
Casen 2024: Aumenta la presencia de personas mayores bajo la línea de la pobreza
Sin contar cobre ni litio: Exportaciones de Chile crecieron un 9,4%, destacando alimentos y servicios creativos
Festival “Santiago Off” celebra 15 años con actividades de libre acceso
Dos chilenos fueron asesinados en Bolivia: Fiscalía informa que aún no han sido identificados