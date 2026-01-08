Lanzan un artefacto explosivo contra una congresista de la oposición en Honduras

Según información preliminar, un artefacto explosivo fue lanzado contra una integrante de la oposición de Honduras, ad portas del inicio de una sesión parlamentaria.

(EFE/CNN Chile).- Un artefacto explosivo fue lanzado contra una integrante del Partido Nacional de Honduras, de la oposición, el jueves, minutos antes de una sesión parlamentaria.

En ese contexto, el Comité Central de la colectividad emitió un comunicado solidarizando con la diputada Gladis Aurora López y condenó el acto de violencia ocurrido en los predios del Congreso.

Además, acusaron que “miembros de Libertad y Refundación (PLR) lanzaron un artefacto explosivo que detonó a centímetros de la parlamentaria López, quien resultó herida”.

Y subrayaron: “Este hecho constituye una agresión directa contra una mujer investida de autoridad, contra la institucionalidad democrática y contra la convivencia pacífica del país. La violencia política es inadmisible y no puede ser tolerada bajo ninguna circunstancia”.

Video de contenido sensible. Captura el momento en que lanzan un artefacto explosivo contra una parlamentaria de la oposición.