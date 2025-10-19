Ladrones robaron joyas “invaluables” desde el Museo del Louvre una redada que duró siete minutos

“Era un equipo con mucha experiencia que actuó con suma rapidez”, declaró el ministro del interior francés, Laurent Núñez. El robo fue en la Sala Apolo, que alberga las joyas de la Corona francesa, así como tesoros que incluyen la colección de vasos de piedra dura de Luis XIV.

(CNN) – Ladrones robaron joyas “invaluables” del Louvre en París, el museo más visitado del mundo, en una audaz redada de siete minutos este domingo, informó el ministro del Interior francés.

El ministro Laurent Núñez declaró a la emisora ​​de radio France Inter: “Esta mañana se produjo un importante robo en la Sala Apolo. Los individuos entraron al Museo del Louvre desde el exterior, utilizando un montacargas externo instalado en un camión”.

La Sala Apolo alberga las joyas de la Corona francesa, así como tesoros que incluyen la colección de vasos de piedra dura de Luis XIV.

Los ladrones forzaron una ventana con una amoladora angular y robaron joyas que tienen “valor sentimental y no tienen precio”, añadió la autoridad.

Había “tres o cuatro autores”, dijo.

Se está elaborando una lista detallada de los objetos robados, según informó el Ministerio del Interior en un comunicado. “Más allá de su valor de mercado, los objetos poseen un inestimable valor patrimonial e histórico”.

Robo en el Louvre

El robo duró solo siete minutos y los sospechosos huyeron en motocicletas, afirmó el ministro a France Inter. “Claramente, un equipo había estado explorando el lugar. Era un equipo con mucha experiencia que actuó con suma rapidez”, declaró.

Y añadió: “Estoy seguro de que encontraremos muy rápidamente a los autores y, sobre todo, recuperaremos los bienes robados”.

La ministra de Cultura, Rachida Dati, declaró que el robo tuvo lugar durante la apertura del museo el domingo. El Ministerio del Interior francés indicó que el incidente tuvo lugar a las 9:30 a. m., hora local, y que el público fue evacuado sin incidentes.

“No se reportaron heridos. Estoy en el lugar junto con el personal del museo y la policía. Las investigaciones continúan”, declaró Dati en una publicación en X.

Un braquage a eu lieu ce matin à l’ouverture du @MuseeLouvre. Pas de blessés à déplorer. Je suis sur place aux cotés des équipes du musée et de la police. Constatations en cours. — Rachida Dati ن (@datirachida) October 19, 2025

El museo, que alberga obras de arte mundialmente famosas, incluida la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, dijo que permanecería cerrado el domingo debido a “razones excepcionales”.

El Ministerio del Interior aseveró más tarde que el cierre era una medida de seguridad para preservar pruebas para la investigación.

El año pasado, el Louvre recibió 8,7 millones de visitantes, de los cuales los turistas estadounidenses representaron el 13% del total, solo superados por los franceses.

Saskya Vandoorne de CNN en París colaboró ​​con este informe.