Labubu: el juguete de moda que genera contrabando en China y se revende hasta por más de $250 mil

El fenómeno global de los muñecos Labubu, creados por el artista hongkonés Kasing Lung, ha alcanzado tal nivel de demanda que las autoridades chinas han comenzado a incautar cientos de figuras introducidas ilegalmente al país.

(CNN) — Al revelar su última incautación ante las cámaras el mes pasado, dos agentes de aduanas chinos no revelaron drogas ni armas, sino maletas llenas de peluches.

El alijo expuesto incluía docenas de Labubus de Pop Mart: las figuras dentadas y esponjosas que han generado frenesí de compras en todo el mundo y, en algunos casos, peleas entre fans a las afueras de las tiendas que los venden.

Incluso en China, donde Pop Mart tiene su sede y se fabrican la mayoría de sus juguetes, la gente tiene dificultades para conseguir Labubus. Cuando CNN visitó recientemente una tienda Pop Mart en un concurrido centro comercial del centro de Beijing, no se encontraban muñecos Labubu en los estantes, solo quedaban muestras en vitrinas.

Los Labubus suelen “agotarse en segundos” cuando salen al mercado, según declaró a CNN Evelyn Lin, una fanática de Pop Mart desde hace mucho tiempo.

“Es casi imposible conseguir un Labubu a través de los canales oficiales”, afirmó.

En cambio, los aficionados están recurriendo a fuentes inusuales, como comprar a contrabandistas.

Un total de 462 juguetes Pop Mart han sido confiscados por las autoridades aduaneras de toda China desde abril, según una recopilación de CNN de múltiples publicaciones oficiales.

La Administración de Aduanas de China publicó en redes sociales detalles e imágenes de una incautación, indicando que los juguetes estaban destinados a “lucrarse mediante la reventa” y que fueron incautados de acuerdo con la ley.

La publicación no indicó si alguno de los contrabandistas de Labubu se enfrentó a otras consecuencias legales.

Labubu es una creación del ilustrador hongkonés Kasing Lung, y ha ido ganando seguidores fieles desde su debut en 2015.

Pero en los últimos meses, la criatura con cuerpo de conejo y cara de elfo, tan grotesca como adorable, ha ganado mucha popularidad. Estrellas como Rihanna, Dua Lipa y Lisa, del grupo de K-pop Blackpink, han lucido Labubus como amuletos de la suerte, e incluso se vieron en la Semana de la Moda de París este año.

Según el medio de comunicación estatal chino Cover News, una caja sorpresa de la última serie Labubu 3.0, con un precio original de 584 yuanes (US$ 81), se ha vendido entre 1.000 (US$ 139) y 2.000 yuanes (US$ 278) en el mercado de segunda mano.

Los resultados anuales de Pop Mart muestran que el beneficio bruto global de la compañía aumentó más del 125 % el año pasado, mientras que sus ingresos en China continental superaron los US$ 1.090 millones, un 34 % más que en 2023.

Pero comprar a revendedores conlleva riesgos. Kate Yang, residente de Beijing y entusiasta de Labubu, declaró a CNN que sus dos últimas compras a revendedores resultaron ser falsificaciones.

“Como no están disponibles en las plataformas oficiales, si tienes prisa por comprarle un regalo a un amigo, simplemente no puedes conseguir los más populares a tiempo”, dijo Yang.

“Solo puedes pagar un extra para comprarlos en plataformas de reventa”.