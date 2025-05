La visita de Donald Trump a Arabia Saudita: Estos fueron los momentos clave

El presidente de Estados Unidos participó en un foro de inversión durante su visita a Arabia Saudita y firmó diversos acuerdos, entre ellos uno de cooperación militar.

(CNN) —El presidente Donald Trump pasó el día en Riad, Arabia Saudita, donde habló sobre las relaciones con Medio Oriente durante un foro de inversión entre Estados Unidos y Arabia Saudita y firmó varios acuerdos con el gobierno saudita.

A continuación, te contamos cuáles fueron los momentos clave de la visita de Trump en Arabia Saudita:

Declaraciones en el foro de inversión entre Estados Unidos y Arabia Saudita: Trump elogió la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudita, y afirmó que “la transformación que se ha producido bajo el liderazgo del rey Salman y del príncipe heredero Mohammed ha sido verdaderamente extraordinaria”.

También expresó su “sueño” de que Arabia Saudita se una a los Acuerdos de Abraham —los tratados negociados durante el primer mandato de Trump entre varias naciones árabes e Israel—, pero indicó que el país solo normalizará las relaciones con Israel cuando esté listo para eso.

Anunció que planea levantar las sanciones contra Siria tras la caída del régimen de Assad, lo cual, según él, les dará al país una oportunidad de alcanzar la grandeza. También lanzó un mensaje contundente a Irán, mientras su equipo continúa negociando con el país, al decir que es un momento para Irán decida cómo procederá, y advirtió que “nunca podrá tener un arma nuclear”.

Firma de varios acuerdos: el martes por la mañana, el Gobierno de Trump firmó varios acuerdos nuevos con el gobierno de Arabia Saudita, incluyendo uno de cooperación militar. En una ceremonia formal de firma en un elegante salón de la Corte Real de Riad, Trump y el príncipe heredero Mohammed bin Salman firmaron memorandos de entendimiento, cartas de intención y otros acuerdos ejecutivos que abarcan diferentes agencias gubernamentales.

Promesa de inversión de US$ 600.000 millones: la Casa Blanca anunció el martes que Trump había conseguido un compromiso de US$ 600.000 millones de Arabia Saudita para inversiones en Estados Unidos, incluyendo una amplia alianza de defensa valorada en casi US$ 142.000 millones. El acuerdo representa una nueva era en las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudita, refuerza los lazos estratégicos y abre enormes oportunidades económicas en sectores cruciales como la energía, la defensa, la infraestructura, la salud y la tecnología.

Previsiones para el miércoles: Trump viajará a Catar para la siguiente etapa de su gira por Medio Oriente tras las reuniones en Riad. Se espera que salude informalmente al presidente sirio, Ahmad al-Sharaa, en Riad, según confirmó un funcionario de la Casa Blanca, un momento crucial para las relaciones entre Estados Unidos y Siria.

Suspensión total de las nominaciones políticas al Departamento de Justicia: mientras tanto, en Estados Unidos, el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, anunció que suspenderá totalmente las nominaciones políticas al Departamento de Justicia hasta que reciba respuestas sobre el plan de Trump de aceptar un avión de la familia real catarí para su adaptación como Air Force One.