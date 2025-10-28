La primera dama francesa, Brigitte Macron, está sufriendo una profunda ansiedad tras rumores sobre su género, según su hija

Tiphaine Auzière, hija del primer matrimonio de la primera dama de Francia, escribió cómo su madre tiene que estar constantemente pendiente de su vestimenta o su comportamiento por temor a que cualquier imagen suya pueda ser "distorsionada" y utilizada como arma en línea.

(CNN) – La hija de la primera dama francesa, Brigitte Macron, dijo el martes a un tribunal de París que su madre ahora sufre de “profunda ansiedad” debido a afirmaciones falsas sobre su género.

Tiphaine Auzière, de 41 años, dijo que era importante para ella testificar en el juicio, en el que diez personas están acusadas de acoso en línea a la primera dama de 72 años por difundir lo que los fiscales describieron como “comentarios maliciosos” sobre su género y sexualidad.

“No hay una sola semana en la que no la acosen, ninguna persona en su vida personal o profesional no plantee estas acusaciones”, afirmó Auzière.

Describió cómo su madre tiene que estar constantemente pendiente de su vestimenta o su comportamiento por temor a que cualquier imagen suya pueda ser “distorsionada” y utilizada como arma en línea.

l ciberacoso ha afectado gravemente la salud mental de Brigitte Macron, afirmó Auzière, añadiendo que este “deterioro” está respaldado por evaluaciones médicas.

“Ella lee los tuits que le muestran, pero ya no quiere hacerlo”, añadió Auzière.

La menor de los tres hijos de Brigitte Macron, de su primer matrimonio con André-Louis Auzière, dijo que los ataques también han afectado profundamente al resto de la familia. Su madre está devastada porque “sus nietos escuchan lo que se dice” y “no sabe cómo detenerlo”, explicó.

El caso está relacionado con una denuncia legal presentada por el abogado de la primera dama en agosto de 2024, alegando acoso cibernético, que condujo a dos oleadas de arrestos en febrero y marzo de 2025.

Las investigaciones iniciales identificaron varias acusaciones sobre el género y la sexualidad de Brigitte Macron, además de calificar la diferencia de edad entre ella y el presidente de “pedofilia”, según el fiscal. Se espera que el juicio dure dos días y es probable que el veredicto se dicte más tarde.

Entre los ocho hombres y dos mujeres enjuiciados se encuentran un funcionario electo, un galerista, un especialista en informática, un profesor, un administrador de propiedades y un empresario.

Todos tienen entre 41 y 60 años. BFMTV, afiliada de CNN, proporcionó detalles sobre uno de los acusados: Aurélien Poirson-Atlan, ejecutivo publicitario de 41 años, quien usa el seudónimo “Zoé Sagan” en redes sociales.

Su cuenta X, suspendida desde entonces, ha sido objeto de varias quejas y a menudo se la vincula con conspiranoicos.

Si son declarados culpables, los acusados ​​se enfrentan a hasta dos años de prisión.

El juicio se produce tres meses después de que Macron y su esposa presentaran una demanda por difamación de 22 cargos en el estado estadounidense de Delaware contra la podcaster de derecha Candace Owens por la afirmación de que Brigitte Macron podría ser un hombre.

La demanda de Delaware alega que Owens transmitió “una implacable campaña de difamación de un año de duración contra los Macron”.

En marzo, el comentarista conservador revivió una teoría conspirativa en un video de YouTube titulado “¿Es la primera dama de Francia un hombre?”, según la denuncia. Ampliamente promocionado en X, Owens afirmó que la teoría conspirativa era “probablemente el mayor escándalo de la historia política”.

Desde entonces, Owens ha producido numerosos videos sobre Brigitte Macron para sus casi 4,5 millones de suscriptores de YouTube, incluida una serie de varias partes llamada “Becoming Brigitte”.