La policía de Londres investiga si el príncipe Andrés trató de obtener información “sucia” sobre su acusadora

La Policía Metropolitana dijo que estaba "investigando activamente" los informes de los medios de comunicación de que Andrew en 2011 buscó información para difamar a Virginia Giuffre, pidiéndole a un oficial de la fuerza que averiguara si tenía antecedentes penales.

(CNN/AP) — La policía de Londres está investigando si el príncipe Andrés le pidió a un oficial asignado a él como guardaespaldas que desenterrara información “sucia” sobre la acusadora de agresión sexual Virginia Giuffre.

La Policía Metropolitana dijo que estaba “investigando activamente” los informes de los medios de comunicación de que Andrew en 2011 buscó información para difamar a Giuffre pidiéndole a un oficial de la fuerza que averiguara si tenía antecedentes penales.

El informe del Mail on Sunday siguió al anuncio del Palacio de Buckingham el viernes de que Andrew acordó renunciar al uso del título de Duque de York y otros títulos reales restantes después de que surgieran correos electrónicos que mostraban que había permanecido en contacto con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein por más tiempo del que admitió anteriormente.

Lee también: El príncipe Andrés renuncia a sus títulos reales: “Las continuas acusaciones contra mí distraen el trabajo de la Familia Real”

La familia de Giuffre recibió con agrado la noticia de la renuncia del duque a sus títulos, pero opinó que el rey Carlos III debería ir más allá y despojar a Andrés del título de príncipe.

Giuffre se suicidó en abril a los 41 años.

Los correos electrónicos fueron la gota que colmó el vaso para la Casa de Windsor después de años de titulares sensacionalistas sobre los amigos sospechosos de Andrew y sus negocios sospechosos.

La medida para aislar a la monarquía de los escándalos de Andrew ha estado en curso desde noviembre de 2019, cuando renunció a todos sus deberes públicos y roles de caridad después de una entrevista desastrosa en la que trató de contrarrestar los informes de los medios sobre su amistad con Epstein y negar las acusaciones de que tuvo relaciones sexuales con Giuffre, de 17 años, que fue traficada por Epstein en 2001.

Andrew fue ampliamente criticado por no mostrar empatía hacia las víctimas de Epstein y por ofrecer explicaciones increíbles sobre su amistad con el financiero caído en desgracia.

La entrevista de la BBC, en la que dijo que cortó el contacto con Epstein en 2010, volvió para atormentarlo y sembró las semillas para su degradación del ducado cuando surgieron correos electrónicos la semana pasada que mostraban que le envió un correo a Epstein el 28 de febrero de 2011. Andrew le dijo a Epstein en la nota que estaban “juntos en esto” y que “tendrían que superarlo”.

El Mail informó que en 2011, cuando el periódico estaba a punto de publicar una foto ahora infame del príncipe con su brazo alrededor del abdomen parcialmente desnudo de Giuffre, Andrew proporcionó a su guardaespaldas la fecha de nacimiento de Giuffre y su número de seguro social confidencial para averiguar si tenía un pasado turbulento.

No está claro si el agente accedió a la solicitud. La familia de Giuffre afirmó que no tenía antecedentes penales.

Con ese informe y las memorias póstumas de Giuffre publicadas el martes, el escándalo no desaparecerá pronto.

El secretario de Energía británico, Ed Miliband, que actuaba como representante del gobierno en el programa de noticias del domingo por la mañana, señaló que un oficial de policía no debería ser reclutado para participar en una campaña de desprestigio.

“Estas acusaciones son profundamente preocupantes”, declaró Miliband a la BBC. “Creo que la gente quiere analizarlas y el fondo de las mismas. Pero si eso es cierto, esa no es en absoluto la forma en que se debe utilizar a los agentes de protección personal”.

En 2022, Andrew llegó a un acuerdo extrajudicial con Giuffre después de que ella presentara una demanda civil en su contra en Nueva York. Si bien no admitió haber actuado mal, Andrew sí reconoció el sufrimiento de Giuffre como víctima de trata sexual.

En su declaración del viernes, Andrew aseveró que continúa “negando enérgicamente” las acusaciones.