La pesadilla de Epstein para Donald Trump empeora: Nuevas revelaciones y una revuelta republicana

(CNN En Español – CNN Chile) — El pantano de Jeffrey Epstein que rodea al presidente Donald Trump se está profundizando en medio del creciente desafío de algunos republicanos y a pesar del intento más incendiario hasta ahora del gobierno de distraer.

Nuevos informes publicados el miércoles de que la secretaria de Justicia Pam Bondi le dijo a Trump en mayo que su nombre apareció en documentos relacionados con el caso de Epstein, un acusado de tráfico sexual, ofrecieron una explicación plausible para la creciente furia del presidente por el drama.

Alimentarán las acusaciones de encubrimiento, ya que la administración se ha negado a publicar los archivos.

Y aunque no hay evidencia de que Trump estuviera involucrado en alguna irregularidad o de que supiera de las actividades criminales de Epstein cuando ambos operaban en el mismo círculo social hace décadas, es inevitable que haya una intensa especulación sobre la naturaleza de las menciones sobre el presidente en los archivos de la investigación.

La tormenta también se intensifica en el Congreso.

Una votación en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes para citar al Departamento de Justicia a entregar archivos relacionados con Epstein agravó el problema político de Trump, ya que reveló el interés de algunos republicanos partidarios de MAGA por una mayor divulgación. El comité, de mayoría republicana, también votó a favor de citar a declarar a Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, quien cumple una condena de 20 años de prisión.

Trump respondió a la creciente crisis con el truco más antiguo de su política: impulsar una teoría conspirativa contra Barack Obama, una década y media después de que sus falsas afirmaciones sobre el lugar de nacimiento del 44º presidente impulsaran su coalición y su carrera política. Reclutó a la principal funcionaria de inteligencia estadounidense, Tulsi Gabbard, quien, en una teatral aparición en la Casa Blanca, dijo engañosamente que la gestión de Obama de la intromisión rusa en las elecciones de 2016 equivalía a un golpe de Estado para destruir la primera presidencia de Trump, un día después de que su jefe acusara a su predecesor de traición.

No hay pruebas de que Trump hiciera nada malo o ilegal en sus interacciones con Epstein. Pero días de dilaciones por parte de la Casa Blanca y nuevas revelaciones intensificaron la especulación sobre su relación en la década de 1990 y principios de la de 2000, mucho antes de que el acaudalado financiero fuera acusado de tráfico sexual y abusos y falleciera en prisión en 2019.

La frenética confluencia de acontecimientos del miércoles subrayó los fallidos intentos de Trump por frenar el drama de Epstein, el mayor desafío a su autoridad sobre la base MAGA en cualquiera de sus dos administraciones. De hecho, la tormenta está cobrando fuerza, y cada vez es más difícil imaginar cómo el presidente la calmará.

La controversia eclipsa los recientes éxitos políticos de Trump, incluyendo los acuerdos comerciales que anunció con Japón y Filipinas, y las recientes victorias legales que le permiten alcanzar un objetivo clave: desmantelar amplios sectores del gobierno federal. Y está superando los intentos del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, por contenerla.

El nombre de Trump está incluido en el documento de Epstein

Entre los acontecimientos del miércoles con mayor capacidad de dañar políticamente a Trump estuvieron las revelaciones de que Bondi le advirtió en mayo de que su nombre aparecía en documentos relacionados con el caso Epstein.

La conversación, en la que también participó el secretario de Justicia adjunto Todd Blanche, fue descrita por dos funcionarios de la Casa Blanca como una “sesión informativa rutinaria” que abarcó el alcance de las conclusiones del Departamento de Justicia. El nombre de Trump que aparece en los archivos, según afirmaron, no fue el único tema central de las conversaciones.

Bondi también le informó a Trump que se mencionaron otras figuras de alto perfil. También informó que los investigadores no encontraron pruebas de una lista de clientes de Epstein ni de que el suicidio no fuera la causa de su muerte, dos elementos clave de una conspiración MAGA.

El simple hecho de ser mencionado junto con cientos de personas más en documentos no implica que el presidente haya actuado mal. Y el director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, declaró a CNN que Trump había expulsado a Epstein de su club Mar-a-Lago porque lo consideraba un “pervertido”.

Aún así, los detalles de la sesión informativa de Bondi, reportados por primera vez por The Wall Street Journal, ofrecieron un nuevo contexto sobre la controversia política que estalló por los archivos de Epstein, ya que tuvo lugar tres meses después de que Bondi generara enormes expectativas de divulgación al decirle a Fox en febrero que tenía la lista de clientes de Epstein en su escritorio.

No sorprende que Trump apareciera mencionado en los archivos de Epstein, ya que su antigua amistad con el financiero caído en desgracia era bien conocida. Ambos hombres fueron fotografiados juntos en múltiples ocasiones. Y el nombre de Trump figuraba en los registros de vuelo del avión de Epstein, entre los documentos publicados por Bondi a principios de este año en una maniobra política para recompensar a los blogueros conservadores.

Pero las revelaciones del miércoles son políticamente difíciles para Trump ya que renovarán la especulación de que la negativa de la administración a publicar los documentos de Epstein, como prometieron sus principales asesores durante la campaña, está motivada por un intento de encubrimiento.

Ahora que se ha establecido que el nombre de Trump figura en los documentos, se intensificará la especulación sobre la naturaleza de las menciones y si contribuyen al conocimiento público de los vínculos de Trump con Epstein, así como sobre si sabía algo sobre los delitos por los que posteriormente se acusó al financista. De nuevo, esto no implica que Trump haya actuado mal. Pero, dado que es el presidente en funciones, la atención sobre él y su gestión del caso Epstein en el Gobierno será intensa.

Esto es especialmente cierto desde que Bondi y Kash Patel, quien ahora dirige el FBI, exigieron vehementemente la publicación de los documentos de Epstein antes de verse en la contraparte de la teoría conspirativa que habían promovido al asumir altos cargos. Sus agencias emitieron un comunicado conjunto a principios de este mes, afirmando que no existían pruebas de una lista de clientes ni que respaldaran la teoría conspirativa de que Epstein fue asesinado.

Pero el patrón de inconsistencias y negaciones que suele alimentar la maquinaria de escándalos de Washington se acumula. Trump, por ejemplo, pareció negar este mes que Bondi le hubiera dicho que su nombre figuraba en los archivos de Epstein, que luego dijo fueron inventados por Obama y despidió al exdirector del FBI, James Comey.

Irónicamente, el creciente clamor pone a prueba por qué el material del jurado investigador y otros documentos suelen estar sellados. Esto se debe, en parte, a la necesidad de proteger la reputación de las personas –incluidos testigos, víctimas y terceros inocentes– que son identificadas durante una investigación, pero no acusadas de ningún delito.

Pero el movimiento MAGA está obsesionado con las teorías conspirativas y tiene la firme convicción de que Washington está gobernado por una camarilla de élites del “Estado profundo” que ocultan la verdad. Esto indujo a Trump, Bondi y otros funcionarios a aprovechar la influencia política y prometer la divulgación de información previamente confidencial sobre casos famosos, incluyendo el asesinato del presidente John F. Kennedy.

Cuando la administración se negó a hacer pública toda la evidencia sobre Epstein, los altos funcionarios parecieron convertirse en avatares del Estado profundo que una vez denunciaron.

Ante la creciente indignación de la base MAGA, el Departamento de Justicia inició un proceso para obtener autorización judicial para revelar el testimonio del jurado investigador en el caso. Sin embargo, un juez federal de Florida falló el miércoles en contra de la divulgación de material que representa solo una pequeña parte de los miles de documentos del expediente del caso Epstein. La medida del Departamento de Justicia es una apuesta arriesgada desde el punto de vista legal, pero aún podría servir para crear una cobertura política para la administración, ya que sus partidarios exigen mayor transparencia.

Johnson no puede contener la revuelta republicana contra Epstein

La creciente pesadilla de Trump se vio exacerbada en una rara muestra de desafío por parte de los republicanos en el Congreso el miércoles.

Una subcomisión de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes votó 8-2 a favor de citar al Departamento de Justicia para que publique los archivos relacionados con Epstein. Los representantes republicanos Nancy Mace, Scott Perry y Brian Jack se unieron a los demócratas en una revuelta contra el liderazgo de Johnson.

Mientras tanto, el presidente de la Comiisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, citó a Ghislaine Maxwell un día después de que Blanche, exabogada personal de Trump, anunciara que la visitaría en prisión para ver si tenía más información sobre los delitos de Epstein. La decisión de Blanche generó alarma, ya que Trump, con su facultad de indultar, podría conmutar su sentencia o indultarla, lo que sugiere un incentivo para que Maxwell ofrezca un testimonio que podría beneficiarlo. Kaitlan Collins, de CNN, citando a dos personas familiarizadas con la reunión, informó que se espera que tenga lugar el jueves.

Las acciones de la Comisión de Supervisión sugieren que existe un deseo genuino de una mayor responsabilidad entre algunos republicanos, a pesar de la posibilidad de que esto pueda infligir daño político al presidente.

Esto sugiere que cualquier esperanza albergada por Trump y Johnson de que el furor pudiera disminuir durante el receso de verano resultará infundada.

Johnson acusó a los demócratas de jugarretas políticas con respecto a Epstein, ya que los documentos que ahora exigen que se publiquen no se hicieron públicos durante la administración Biden. Y negó que su intento de bloquear las votaciones de la Cámara sobre el asunto antes de septiembre significara que estaba perdiendo el control de su conferencia.

“Nadie en el Congreso está bloqueando los documentos de Epstein. Nadie en el Congreso está haciendo eso”, declaró el miércoles el presidente de la Cámara. “Lo que estamos haciendo aquí es impedir que los demócratas se burlen del proceso del Comisión de Reglas porque nos negamos a participar en su farsa política”.

Pero el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, se burló de Johnson, acusándolo de “huir de la ciudad antes de tiempo”. El demócrata neoyorquino añadió: “Si el presidente de la Cámara de Representantes cree que puede hacer desaparecer la aventura de Epstein enviando a la gente a casa antes de tiempo, se está equivocando”.

La pregunta política que se cierne sobre la saga de Epstein entre figuras prominentes de los medios de comunicación e influencers del movimiento MAGA se refleja de forma más amplia en la base de Trump. Las asambleas públicas durante el receso de verano con la participación de miembros del Partido Republicano podrían empezar a responder a esta pregunta. Una encuesta de Quinnipiac publicada el 16 de julio mostró divisiones sobre el tema. Mientras que el 40 % de los republicanos apoyó la gestión de Trump, el 36 % la desaprobó. Sin embargo, una encuesta de CBS/YouGov realizada el domingo mostró que solo el 11 % de los republicanos afirmó que los asuntos relacionados con Epstein influyen significativamente en su evaluación de la presidencia de Trump.

Trump recurre a un clásico recurso político: atacar a Obama

Trump ha respondido al escándalo de Epstein con intentos cada vez más acalorados de distraer la atención y ofrecer una programación alternativa para el universo mediático conservador.

La aparición de Gabbard en la sala de prensa de la Casa Blanca el miércoles representó el esfuerzo más sorprendente hasta el momento para utilizar elementos del gobierno federal como arma para promover los objetivos políticos personales de Trump.

La directora de inteligencia nacional desclasificó un informe altamente sensible del Congreso escrito por republicanos durante la primera presidencia de Trump para reforzar su afirmación de que el equipo de Obama conspiró para arruinar la primera administración de su jefe con sus investigaciones y declaraciones públicas sobre la intromisión rusa en las elecciones.

“Las pruebas que hemos encontrado y publicado apuntan directamente a que el presidente Obama lideró la elaboración de esta evaluación de inteligencia”, declaró Gabbard. Se centró en particular en la conclusión del informe: que la conclusión de la comunidad de inteligencia de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, desarrolló una preferencia por Trump en 2016 y quería ayudarlo a ganar se basó en fuentes incorrectas.

“Sabían que promovería esta narrativa artificial de que Rusia interfirió en las elecciones de 2016 para ayudar al presidente Trump a ganar, vendiéndosela al pueblo estadounidense como si fuera cierta”, dijo Gabbard.

Si bien hubo un debate entre los analistas de inteligencia sobre las intenciones de Putin, la presentación de Gabbard representó un intento de seleccionar evidencia que no se refleja en otras evaluaciones del Congreso y del Gobierno sobre la intromisión rusa en las elecciones.

El consenso abrumador en Washington, incluido un informe publicado en 2020 por el Comité de Inteligencia del Senado, en el que participó el secretario de Estado Marco Rubio, es que Rusia interfirió en las elecciones de 2016 para ayudar a Trump a ganar y perjudicar a la candidata demócrata Hillary Clinton.

Jeffrey Epstein, en la foto con su exnovia Ghislaine Maxwell en 2005, fue acusado de cargos federales de tráfico sexual en julio de 2019, pero murió por suicidio en prisión un mes después.

La documentación que Gabbard presentó no respaldó las absurdas acusaciones de Trump sobre la traición de Obama ni su propia afirmación de que existía un complot orquestado para desacreditarlo. Los demócratas la acusaron de poner en peligro la seguridad de las fuentes de inteligencia estadounidenses y de ofrecer información valiosa a los rusos, a la vez que enviaba a sus agentes el mensaje de que no era seguro divulgar información políticamente sensible.

Incluso si Obama hubiera cometido algún delito, el argumento de Trump de que debería estar en prisión se vería socavado, irónicamente, por una de sus famosas victorias legales. El año pasado, la Corte Suprema dictaminó, en un caso relacionado con la acusación formal de Trump por cargos de interferencia electoral en las elecciones de 2020, que los expresidentes gozan de inmunidad procesal sustancial.

Mientras tanto, la indignación orquestada en la sala de prensa de la Casa Blanca demostró que la controversia sobre la intromisión electoral rusa –una de las mayores obsesiones de Trump– regresó y está sembrando aún más división y desconfianza entre los votantes. La decisión de Gabbard de revivirla fue un recordatorio de que el plan de Putin fue una de las operaciones de inteligencia más rentables y de menor costo de la historia.