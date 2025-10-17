La ONU denuncia los continuos ataques de Israel contra el Líbano pese al acuerdo de alto el fuego

Expertos advierten que los bombardeos israelíes, la ocupación parcial y los secuestros de civiles impiden la recuperación humanitaria y vulneran el derecho internacional.

(EFE) – Un grupo de expertos de la ONU expresó profunda consternación ante los bombardeos y ataques con drones que Israel lanza casi a diario contra el Líbano, a pesar del alto el fuego firmado entre ambos países el 27 de noviembre de 2024. Desde entonces, las Fuerzas de Defensa de Israel ejecutan más de 500 ataques aéreos contra lo que califican como posiciones de Hizbulá.

Violaciones del alto el fuego y crisis humanitaria

Los relatores señalaron que los ataques israelíes y la ocupación parcial del territorio libanés dejan escuelas, hospitales y lugares de culto inaccesibles, afectando gravemente la vida de los civiles. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU verificó la muerte de 108 civiles, incluidos 37 mujeres y niños, además de 19 secuestros en el sur del país.

Los expertos calificaron la conducta israelí como un “desprecio por el derecho internacional”, denunciando que Israel progresa muy poco en su retirada del sur del Líbano y que mantiene ocupadas al menos cinco posiciones y dos zonas de seguridad al norte de la Línea Azul, donde opera la Fuerza Provisional de la ONU (FINUL).

Mientras tanto, más de 80.000 personas permanecen desplazadas en el Líbano y 30.000 refugiados internos en el norte de Israel, sin perspectivas de retorno. Los expertos advirtieron que esta prolongada ocupación amenaza la estabilidad regional y socava los esfuerzos de paz promovidos por el gobierno libanés.