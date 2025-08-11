La historia de Miguel Uribe Turbay: Cómo su muerte recuerda la historia de su madre, quien también fue asesinada en Colombia

A finales de los años 80 y comienzos de los años 90, cuando la madre de Uribe Turbay fue asesinada, Colombia vivió uno de sus peores momentos de violencia política con el asesinato de varios candidatos presidenciales.

(CNN En Español – CNN Chile) — El político colombiano Miguel Uribe Turbay, quien sufrió un atentado el 7 de junio en Bogotá, a raíz del cual falleció, fue un senador y precandidato presidencial, cercano al expresidente Álvaro Uribe Vélez y fuerte crítico del actual Gobierno de Gustavo Petro. El ataque en su contra rememora una época infame de violencia política en Colombia.

Uribe Turbay, de 39 años, es nieto de Julio César Turbay Ayala (Partido Liberal), quien gobernó el país entre 1978 y 1982, y falleció en 2005. La madre del joven político fue Diana Turbay, una periodista secuestrada y asesinada en 1991 durante una operación de rescate por narcotraficantes del Cartel de Medellín bajo el mando de Pablo Escobar. Y su abuela, Nydia Quintero de Balcázar, fue fundadora de la organización Solidaridad por Colombia.

A finales de los años 80 y comienzos de los años 90, cuando la madre de Uribe Turbay fue asesinada, Colombia vivió uno de sus peores momentos de violencia política con el asesinato de varios candidatos presidenciales.

Uribe Turbay fue miembro destacado de una nueva generación de políticos, hijos de esas figuras fallecidas, junto al actual alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán —hijo del inmolado líder liberal Luis Carlos Galán (asesinado en 1989 en un acto de campaña)—, y a una de sus mayores rivales en el Senado, María José Pizarro, hija de Carlos Pizarro Leongómez, asesinado en 1990 cuando era candidato presidencial del izquierdista M-19.

Uribe Turbay fue senador desde 2022 por el partido Centro Democrático. Fue candidato a la alcaldía de Bogotá en 2019, contienda en la que quedó en cuarto lugar. Había sido antes concejal de Bogotá entre 2012 y 2015 y secretario de Gobierno en la Alcaldía de Enrique Peñalosa (entre 2016 y 2019).

Miguel Uribe Turbay, quien hizo una maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard, fue un político identificado con la derecha en Colombia: al ser miembro del Centro Democrático, defendió la postura en la que la seguridad es un eje central en la administración pública, así como un impulso para la inversión extranjera.

En octubre de 2024, en el lugar donde mataron a su madre, anunció su aspiración a la presidencia para las elecciones de 2026. En ese momento dijo que esa muerte determinó su vida: “Pude haber crecido buscando venganza, pero decidí hacer lo correcto: perdonar, pero nunca olvidar”.

El Centro Democrático aún no ha definido su candidato oficial a la presidencia para los comicios de mayo de 2026. La campaña en Colombia aún está en sus etapas iniciales.