La historia de la pareja que evadió la seguridad y subió hasta la punta del mástil del Empire State Building

(CNN)—Dos personas evadieron la seguridad y subieron a la punta del mástil del Empire State Building, donde desplegaron una pancarta a unos 442 metros sobre la sofocante ciudad, en una aparente propuesta de matrimonio. Su hazaña terminó cuando quedaron bajo custodia policial.

La extraordinaria violación de seguridad en uno de los hitos más emblemáticos de la ciudad de Nueva York se registró alrededor del mediodía durante un verano vertiginoso en la ciudad.

Ocurre semanas después de que el primer campeonato de los Knicks en 53 años llevara a celebraciones ruidosas, a veces destructivas, y a una presencia policial intensificada en medio de los partidos de la Copa Mundial y la próxima celebración de la boda de la estrella pop Taylor Swift y Travis Kelce de los Kansas City Chiefs, en el Madison Square Garden.

Las personas que escalaron el Empire State Building se escondieron en un cuarto de mantenimiento durante la noche antes de subir a la aguja del edificio, según un funcionario de las fuerzas del orden.

La pareja compró entradas para el observatorio al aire libre, situado en el piso 86, a las 9:00 p.m., hora local, del martes, unas dos horas antes de que se cerrara el acceso a los visitantes, indicó el funcionario.

Una entrada especial permite acceder a la plataforma de observación del piso 102,que cuenta con ventanales de suelo a techo y a la que se llega mediante un ascensor de cristal, según el sitio web del edificio. No está claro si la pareja adquirió este tipo de entradas.

Las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio revelaron a los investigadores que la pareja se ocultó en la zona del complejo del observatorio. Se cree que se escondieron en el cuarto de mantenimiento antes de que cerrara el observatorio, según otro funcionario.

Un video grabado a las 5:04 a.m. muestra cómo se abre una escotilla en el piso 102 y la pareja sale al exterior, señaló el funcionario policial.

Las escaleras que conducen a la aguja están bloqueadas por una serie de cables metálicos, según la misma fuente.

Las imágenes muestran al hombre utilizando herramientas para aflojar los soportes de la pared que mantenían tensos los cables a través de la escalera. Una vez que logró aflojarlos lo suficiente, la mujer pasó a través de ellos y ambos subieron hasta una puerta, donde cortaron dos candados antes de salir a la aguja, explicó el funcionario.

Los investigadores están revisando la compra de entradas y las grabaciones de video para determinar si ambos habían visitado el Empire State Building en ocasiones anteriores, ya que encontrar un escondite adecuado podría haber requerido una vigilancia previa de la distribución, la seguridad y las rutinas del lugar, indicó el funcionario.

La pareja, Angelina Nikolau, de 33 años (conocida como Angela), e Ivan Kuznetsov, de 32, se enfrenta a cargos que incluyen allanamiento, puesta en peligro temeraria y daños a la propiedad, según la denuncia penal. Estos cargos no permiten la libertad bajo fianza según la legislación de Nueva York, y ambos deberán comparecer nuevamente ante el tribunal el 24 de agosto, informó la Fiscalía del Distrito de Manhattan.

Los investigadores creen que el objetivo era monetizar las diversas cuentas de redes sociales de los escaladores y generar publicidad e interés en torno a otro documental, según la fuente.

Para detenerlos, los agentes de la Unidad de Servicios de Emergencia subieron cuatro escaleras para llegar hasta la pareja, los escoltaron de vuelta abajo sin incidentes y los pusieron bajo custodia.

“Quédate donde estás”, dice un agente en un impactante video de cámara corporal grabado a gran altura sobre la ciudad.

“¿Cómo estás? No puedes estar aquí arriba”, agrega el agente.

“Estoy bien”, respondió la mujer. Su rostro fue difuminado por la policía en el video.

El exsubdirector del FBI Andrew McCabe declaró a CNN que esa peligrosa maniobra puso a las autoridades municipales y policiales, así como a los propietarios del edificio, en una “situación complicada”.

“Van a tener que hacer todo lo posible para asegurarse de que estas personas sean procesadas por los cargos apropiados porque no pueden arriesgarse a que otros vean esto y decidan intentarlo también”, dijo McCabe.

Nikolau publicó fotos y videos de la hazaña en Instagram, incluyendo una imagen de su anillo de compromiso con la ciudad de fondo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de A N G E L A N I K O L A U (@angela_nikolau)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de A N G E L A N I K O L A U (@angela_nikolau)

Su cuenta presenta decenas de publicaciones donde se ve a Nikolau y a su compañero Ivan Beerkus posando en la cima de diversos edificios y rascacielos.

Una publicación fijada en la parte superior de su página promociona Skywalkers: A Love Story, un documental de Netflix que se estrenó en 2024.

La descripción de Netflix del documental describe a la pareja como “influencers temerarios” que “arriesgan su romance, su libertad y sus vidas para escalar un megarascacielos”.

Netflix declinó hacer comentarios este miércoles.

Según muestran los videos y las imágenes del lugar, la pareja desplegó una pancarta que decía: “Cuando el poder del amor venza al amor por el poder, el mundo conocerá la paz”.

“Lo último que desean los responsables del Empire State Building es convertir este lugar en un objetivo para ese tipo de actividades, porque, en última instancia, acabará en una tragedia. El peligro, la imprudencia, es evidente y no se puede exagerar”, añadió.

Grabaciones del control de tráfico aéreo capturaron un momento entre un piloto de helicóptero del NYPD y un controlador de tráfico aéreo de LaGuardia durante la hazaña.

“¿Qué está pasando allí?”, pregunta el controlador de tráfico aéreo, según ATC.com.

“Dos genios subieron a la cima del Empire State Building en la punta del mástil”, responde el agente.

“Oh, eso es increíble. Tenían una bandera que agitaban cuando estaban en la cima”, dice el agente. “Y él simplemente le propuso matrimonio”.

Elisa Morales, durante su hora de almuerzo en Midtown Manhattan, observó junto a otras personas en las calles cercanas cómo se desarrollaba la acrobacia.

“Si se trata de una propuesta de matrimonio, no creo que sea la que yo querría, pero los felicito por usar algo personal para intentar generar un impacto más global”, declaró a CNN. “Los Knicks acaban de ganar el campeonato, así que hubo mucha locura. Creo que ahora mismo en Nueva York, hay que ir a los extremos para intentar superar lo que está sucediendo”.

La antena en la cima del Empire State Building transmite señales de radio y televisión para prácticamente todas las estaciones locales de radio y televisión de Nueva York.

Los escaladores que ingresan ilegalmente han sido atraídos desde hace tiempo a los famosos rascacielos de Nueva York, a pesar de la seguridad.

Un osado francés conocido como “Spiderman, Alain Robert, escaló la Torre Willis, entonces llamada Sears Tower en Chicago, el Empire State Building en Nueva York y la Torre Eiffel en París. En 1974, Philippe Petit fue arrestado después de una caminata en la cuerda floja que dio mucho que hablar entre las torres del World Trade Center en Nueva York.

Con información de Brian Stelter, Jason Carroll, Jeff Winter, Sneha Dhandapani, David Williams, Graham Hurley y Jessica Prater , de CNN.