La historia de Gramma, la tortuga que vivió dos guerras mundiales y falleció a los 141 años

(AP) —Gramma, la querida tortuga de las Galápagos que se convirtió en la residente más longeva del Zoológico de San Diego, culminó su increíble viaje de más de un siglo. Su dieta estricta, que incluía sus alimentos predilectos, lechuga romana y jugosos jugos de frutos de cactus, formó parte del secreto de una vida que la llevó a superar los 100 años. Más que una simple habitante, Gramma fue una embajadora viviente de la fauna de las Galápagos y un tesoro histórico.

La tortuga gigante nació en su hábitat natural y los responsables del zoológico calculan que tenía unos 141 años al fallecer el pasado 20 de noviembre.

No se sabe con certeza cuándo llegó la tortuga al zoológico de San Diego, pero los responsables del lugar afirmaron que procedía del zoológico del Bronx, donde llegó en 1928 o 1931 como parte del primer grupo de tortugas de las Galápagos.

Mientras el mundo cambiaba a su alrededor, ella deleitaba a los visitantes con su personalidad dulce y tímida. Vivió dos guerras mundiales y se desarrolló tras el paso de 20 presidentes que gobernaron Estados Unidos.Sus cuidadores la llamaban cariñosamente “la reina del zoológico”. Padecía problemas óseos relacionados con su avanzada edad que se agravaron antes de que se le practicara la eutanasia.

Muchos visitantes comentaron en las redes sociales que visitaron Gramma por primera vez cuando eran pequeños y que, años después, pudieron volver con sus hijos.

“Es increíble que haya logrado sobrevivir a tantas cosas”, dijo Park. “Y, sin embargo, sigue ahí”.

Cristina Park, de 69 años, dijo que uno de sus primeros recuerdos de la infancia fue ir al zoológico de San Diego cuando tenía 3 o 4 años y se montó en el caparazón de una tortuga. Aunque esto ya no está permitido, la experiencia la inspiró a tener una pequeña tortuga del desierto como mascota y a aprender más sobre la conservación de las tortugas.

Las tortugas de las Galápagos pueden vivir más de 100 años en libertad y casi el doble en cautiverio.

La tortuga más longeva conocida de las Galápagos se llamaba Harriet y vivió en el zoológico de Australia hasta los 175 años. De acuerdo con el zoológico, fue recogida en las islas Galápagos en 1835, cuando solo tenía el tamaño de un plato. Esto significa que nació alrededor de 1830 y murió en 2006.

De acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, en las Galápagos existen 15 subespecies, el resto son consideradas vulnerables o están en peligro de extinción.

Durante las últimas décadas se han realizado esfuerzos para criar estas tortugas en cautiverio y, según la fundación Galápagos Conservancy, desde 1965 se han liberado más de 10.000 ejemplares jóvenes en su hábitat natural. Algunas subespecies han sido rescatadas del borde de la extinción.

En abril, cuatro crías de tortuga de las Galápagos nacieron en el zoológico de Filadelfia, cuyos padres primerizos tenían aproximadamente 100 años, algo inédito en la historia del zoológico. En junio, Goliath, una tortuga de Galápagos residente en el zoológico de Miami, se convirtió en padre por primera vez a la edad de 135 años.