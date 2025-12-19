Mundo gaza

Con información de CNN

La hambruna en Gaza llega a su fin según organismo internacional, pero persiste alto riesgo

Por Nadeen Ebrahim, Eugenia Yosef CNN

19.12.2025 / 14:58

El IPC de la ONU destaca que el alto el fuego y el aumento de la ayuda permitieron superar la fase de hambruna, aunque la inseguridad alimentaria aguda sigue afectando a la mayoría de la población.

(CNN) – Un organismo respaldado por la ONU anunció que ya no hay hambruna en la Franja de Gaza, revocando la clasificación catastrófica que había emitido en agosto. La Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC) atribuyó la mejora a la reducción significativa del conflicto y a un mejor acceso para la ayuda humanitaria y comercial.

El sistema confirmó que “No hay áreas clasificadas en Hambruna”, pero advirtió que la población aún enfrenta altos niveles de inseguridad alimentaria aguda.

Un alivio frágil y condicionado

El informe subraya que la mejora es frágil. El IPC alertó que, en un escenario de reanudación de las hostilidades, amplias zonas de Gaza podrían volver a caer en hambruna a mediados de 2026. Israel, que había cuestionado la clasificación previa, afirmó que ingresan entre 600 y 800 camiones de ayuda diarios al enclave.

La agencia israelí COGAT señaló que aproximadamente el 70% de estos camiones transportan alimentos, aunque Hamas ha disputado la suficiencia de esta ayuda.

