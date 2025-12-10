La generación Z es la audiencia más conectada y, a la vez, la más difícil de conquistar

Expertos coinciden en que comprender su lenguaje, apostar por la autenticidad y adaptarse a sus dinámicas digitales es clave para comunicarse con la nueva generación.

La primera Jornada de Jóvenes y Comunicación de la Universidad Oberta de Catalunya (UOC) dejó una conclusión clara: la generación Z, que pasa hasta seis horas diarias inmersas en plataformas digitales y consume cientos de videos ultracortos al día, plantea un desafío inédito para medios, marcas e instituciones.

Según se detalló, su relación con el contenido está marcada por algoritmos que moldean su identidad, ciclos de atención cada vez más breves y una demanda creciente por mensajes auténticos y cercanos.

De acuerdo con Iván Ramos, jefe de estrategia de iProspect en Dentsu, estos jóvenes reciben cerca de 360 impactos audiovisuales diarios solo en TikTok, lo que dificulta captar su interés.

Aun así, se están convirtiendo en el grupo con mayor potencial de consumo y en el objetivo prioritario de las marcas de lujo, que han logrado conectar con ellos desde la coherencia y los valores compartidos.

En la industria audiovisual, productores advierten que ya no basta con un solo formato: los proyectos deben expandirse a universos transmedia que permitan a los jóvenes interactuar, permanecer y reconocerse en el contenido.

La autenticidad (insisten) es el filtro que determina si un mensaje sobrevive más de unos segundos en sus pantallas.

Académicos y especialistas subrayan que esta generación no es necesariamente volátil, sino exigente. Pide espacios de interacción, discursos creíbles y propuestas que hablen en su propio código.

En un entorno saturado y amenazado por desinformación y deep fakes, advierten que recuperar su confianza requerirá narrativas claras, consistentes y orientadas al futuro.

La académica Carlota Maria Moragas, profesora agregada Serra Húnter del Departamento de Estudios de Comunicación de la Universitat Rovira i Virgili (URV) sostuvo que es imprescindible reconstruir la confianza de las nuevas generaciones mediante un “relato de futuro esperanzador” y, al mismo tiempo, “relegitimar la figura del periodista” ante la creciente influencia de creadores de contenido que operan como pseudomedios.