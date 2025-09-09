La flotilla de ayuda para Gaza afirma que un dron impactó contra uno de sus barcos en un puerto de Túnez

La Guardia Nacional de Túnez declaró que las acusaciones de un ataque eran falsas, pero un video del incidente mostró un objeto incendiario caer del cielo y explotar al impactar con el barco.

(CNN) – Un grupo activista que busca romper el asedio de Israel en Gaza por mar denunció que uno de sus principales barcos fue alcanzado por un dron en un puerto de Túnez este lunes por la noche, pero que los seis pasajeros y la tripulación están a salvo.

La Guardia Nacional de Túnez, por su parte, declaró que las acusaciones de un ataque contra el barco de la Flotilla Global Sumud (GSF, por sus siglas en inglés) en el puerto de Sidi Bou Said eran falsas. Añadió que una investigación inicial determinó que se había producido un incendio en el buque a causa de un encendedor o una colilla.

Pero un video del incidente, publicado por GSF, mostró un objeto incendiario caer del cielo y explotar al impactar con el barco.

GSF informó que el buque impactado se conocía como “Family Boat”, que anteriormente había transportado a miembros del Comité Directivo de GSF. Añadió que el buque, de bandera portuguesa, sufrió daños por incendio en la cubierta principal y el almacenamiento bajo cubierta.

El buque es uno de los aproximadamente 50 que componen la flotilla que intenta romper el bloqueo naval israelí y transportar ayuda a Gaza. La flotilla partió de Barcelona la semana pasada y planea navegar por el Mediterráneo hasta el enclave asediado.

Entre sus miembros se encuentran la activista sueca Greta Thunberg y el actor irlandés Liam Cunningham.

El “Family Boat” ha transportado a algunos de los miembros más destacados de la flotilla en los últimos días, incluida Thunberg, aunque ella no estaba a bordo en el momento del incidente, según Yusuf Omar, un activista que iba en la embarcación.

En una conferencia de prensa cerca del puerto tunecino, Miguel Duarte, un activista portugués a bordo del “Family Boat”, describió haber escuchado un dron zumbando sobre su cabeza el lunes por la noche.

“Salí de la cubierta y vi un dron flotando a unos tres o cuatro metros sobre mi cabeza”, afirmó Duarte este martes.

Dijo que otra persona subió a la cubierta para ver el dron, que luego “se movió a la parte delantera del barco” y “lanzó la bomba”, lo que provocó un incendio a bordo.

“Este es un ataque vergonzoso y no nos dejaremos disuadir”, subrayó Duarte a los periodistas.

Desde que Israel impuso un bloqueo total a Gaza en marzo, grupos como el GSF han intentado transportar barcos con ayuda hasta el enclave, aunque el Gobierno israelí los ha interceptado.

En mayo, un barco de ayuda humanitaria con destino a Gaza se incendió y emitió un SOS tras lo que sus organizadores afirmaron que fue un ataque con drones israelíes frente a la costa de Malta en aguas internacionales. El ejército israelí se negó a hacer comentarios sobre el incidente.

En junio, un yate con 12 activistas a bordo, entre ellos Thunberg, fue interceptado frente a la costa de Gaza. Israel lo calificó como un “yate selfie” que transportaba “menos de un camión cargado de ayuda”.

CNN ha pedido al ejército israelí comentarios sobre el incidente de este lunes en Túnez, pero hasta ahora no ha obtenido respuesta.

En un comunicado, GSF afirmó que “los actos de agresión destinados a intimidar y descarrilar nuestra misión no nos disuadirán”.