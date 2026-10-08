La ensayista y poeta canadiense Anne Carson es galardonada con el Premio Nobel de Literatura 2026

(CNN Español) — El Premio Nobel de Literatura de 2026 fue otorgado a la ensayista y poeta canadiense Anne Carson, de 76 años.

El anuncio fue hecho este jueves por la Academia Sueca que otorga los Premios Nobel, a través de una transmisión en vivo desde su sede en Estocolmo, Suecia, en su sitio web oficial.

El Nobel de Literatura recibe este año con 12 millones de coronas suecas, equivalentes a cerca de US$1,2 millones, y será entregado formalmente durante la ceremonia del 10 de diciembre en Estocolmo.

Learn more about the 2026 #NobelPrize in Literature: https://t.co/Esh6RtAUOK https://t.co/7B3mmTfswj — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2026

“Por su obra audaz e ingeniosa que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea”, destacó la Academia.

El Premio Nobel de Literatura, que siempre es el cuarto premio que se concede durante la semana del Nobel, siguió a los de Química, Física y Medicina, anunciados el miércoles, martes y lunes, respectivamente.

Según la Academia Sueca, Carson “ha combinado, a lo largo de toda su carrera, la escritura de poesía con la labor de traducción y la docencia en diversas universidades”.

“Casi toda su producción literaria se ha centrado en la intersección entre la obsesión del filólogo por las palabras y el deseo del poeta de hallar nuevos significados. Ella misma ha señalado la etimología de las palabras como el punto de partida de toda su obra”.

Con Carson ya son 119 mujeres las que han recibido el Premio Nobel de Literatura desde que se otorgó por primera vez en 1901.