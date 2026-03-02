La Embajada de EE.UU. en Arabia Saudita habría sido atacada con drones atribuidos a Irán

Cambio de hora en Chile ya tiene fecha oficial: ¿Se adelantan o atrasan los relojes?
El ministerio de Defensa de Arabia Saudita comunicó que el ataque generó un incendio y daños materiales menores en el edificio.
(CNN – CNN Chile) La Embajada de EE.UU. en Arabia Saudita fue alcanzada por dos supuestos drones iraníes, dijeron a CNN dos fuentes familiarizadas con el asunto.
No hubo reportes iniciales de heridos, según una de las fuentes.
El ataque a la Embajada de EE.UU. en la capital saudita, Riad, es uno de varios ataques a instalaciones militares y diplomáticas estadounidenses que han sido objetivo de Irán. CNN informó que la Embajada de EE.UU. en Kuwait también fue atacada el domingo y el lunes.
“Portavoz del Ministerio de Defensa: Según las estimaciones preliminares, la embajada estadounidense en Riad ha sido atacada con dos drones, lo que ha provocado un incendio de alcance limitado y daños materiales menores en el edificio“, informaron desde el ministerio de Defensa de Arabia Saudita.
المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: تعرّضت السفارة الأمريكية في الرياض لهجوم بمسيّرتين بحسب التقديرات الأولية، ونتج عن ذلك حريق محدود وأضرار مادية بسيطة في المبنى. pic.twitter.com/YuCukrePkH
— وزارة الدفاع (@modgovksa) March 3, 2026
En distintas ciudades de EE.UU. se han registrado manifestaciones a favor y en contra de la guerra en Irán. El clima de opinión hace eco de la realidad política en Washington, en donde demócratas y republicanos se enfrascan en debates legales sobre la decisión del presidente Donald Trump.
