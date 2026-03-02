Mundo conflicto en Medio Oriente

Con información de CNN

La Embajada de EE.UU. en Arabia Saudita habría sido atacada con drones atribuidos a Irán

Por Jennifer Hansler, CNN

02.03.2026 / 23:51

El ministerio de Defensa de Arabia Saudita comunicó que el ataque generó un incendio y daños materiales menores en el edificio.

(CNN – CNN Chile) La Embajada de EE.UU. en Arabia Saudita fue alcanzada por dos supuestos drones iraníes, dijeron a CNN dos fuentes familiarizadas con el asunto.

No hubo reportes iniciales de heridos, según una de las fuentes.

El ataque a la Embajada de EE.UU. en la capital saudita, Riad, es uno de varios ataques a instalaciones militares y diplomáticas estadounidenses que han sido objetivo de Irán. CNN informó que la Embajada de EE.UU. en Kuwait también fue atacada el domingo y el lunes.

“Portavoz del Ministerio de Defensa: Según las estimaciones preliminares, la embajada estadounidense en Riad ha sido atacada con dos drones, lo que ha provocado un incendio de alcance limitado y daños materiales menores en el edificio“, informaron desde el ministerio de Defensa de Arabia Saudita.

Manifestaciones por la guerra contra Irán en EE.UU.

En distintas ciudades de EE.UU. se han registrado manifestaciones a favor y en contra de la guerra en Irán. El clima de opinión hace eco de la realidad política en Washington, en donde demócratas y republicanos se enfrascan en debates legales sobre la decisión del presidente Donald Trump.

