La crisis arancelaria autoinfligida por Trump genera confusión, caos y cuestionamientos sobre su competencia

(CNN) — Pueden ocurrir cosas malas cuando los presidentes parecen perder el contacto con la realidad.

Tras un día de sacudidas bursátiles y recriminaciones globales, hay razones para cuestionar si el presidente Donald Trump comprende plenamente las consecuencias de la avalancha arancelaria que utilizó para desencadenar una guerra comercial global.

“Creo que va muy bien”, declaró Trump a la prensa este jueves, tras su anuncio del “Día de la Liberación” del día anterior.

“Fue una operación como cuando operan a un paciente, y es algo importante”, dijo Trump. “Nunca hemos visto nada igual. Los mercados van a explotar. Las acciones van a explotar. El país va a explotar”.

Mientras el caos se extendía por todo el planeta y los estadounidenses mayores temían consultar sus agotadas cuentas de ahorro para la jubilación vinculadas al mercado, el vicepresidente J. D. Vance declaró: “Nos sentimos bien”. Le dijo a Newsmax: “Miren, francamente pensé que, en cierto modo, la situación en los mercados podría ser peor porque se trata de una gran transición”.

Su bravuconería se produjo tras el peor día en Wall Street en cinco años, donde se eliminaron US$ 2,5 billones del índice S&P. Esta catástrofe financiera no fue causada por un caso fortuito, como una pandemia, un desastre natural, un ataque terrorista o una crisis internacional. Fue el resultado de una decisión consciente de un presidente que se puso a prueba.

Y hay crecientes indicios de confusión sobre la estrategia de la Casa Blanca, apenas semanas después de que Trump heredara una economía que prosperaba cuando el presidente Joe Biden la entregó y las acciones alcanzaron máximos históricos.

Trump sugirió este jueves por la noche que su ataque en solitario contra el sistema de comercio global era simplemente una estrategia de negociación. “Los aranceles nos dan un gran poder de negociación”, dijo a los periodistas en el Air Force One mientras dejaba atrás la creciente crisis para dirigirse a uno de sus resorts de Florida y organizar un torneo para los jugadores millonarios del circuito de golf rebelde LIV, patrocinado por Arabia Saudita. Pero antes, en “The Situation Room” de CNN, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, prometió: “El presidente no va a ceder”. Y en Fox News, el principal asesor comercial de Trump, Peter Navarro, insistió: “Esto no es una negociación”.

Los mensajes contradictorios y la sensación de estar a la deriva plantearon preguntas fundamentales sobre si el círculo íntimo del presidente, que los críticos han calificado durante mucho tiempo de delirante sobre el impacto de una guerra arancelaria, también tiene la competencia para salir de la crisis.

Estas preguntas se vieron exacerbadas por la prestidigitación que el presidente empleó para imponer aranceles que, según él, eran recíprocos y que coincidían con los que, en realidad, eran equivalentes a dólares, pero que no lo eran. La fórmula rudimentaria utilizada para llegar a tasas arancelarias desconcertantes profundizó la furia entre los socios comerciales de Estados Unidos.

“No saben nada”, declaró el veterano operador de Wall Street, Peter Tuchman, a Erin Burnett de CNN.

“La fórmula que usaron… es como dividir manzanas y naranjas, un par de anacardos entre 10 y cuatro”. Añadió: “Nada tiene sentido y miles de millones y billones de dólares se pierden del mercado a diario”.

“No había más que sangre en las calles”.

¿Se avecinan subidas de precios?

Los expertos financieros predijeron drásticos aumentos de precios en los bienes de consumo y un resurgimiento de la inflación, tan solo cinco meses después de que Trump ganara la reelección con la promesa de reducir los costos de los alimentos y de la vivienda que aquejaron al país durante años.

El impacto inmediato de los anuncios arancelarios se hizo evidente cuando Stellantis, fabricante de vehículos Chrysler y Dodge, detuvo la producción en plantas de México y Canadá. Unos 900 trabajadores ubicados en Estados Unidos fueron despedidos temporalmente. No serán los últimos si la medida del presidente genera una recesión económica.

El enorme riesgo que Trump está asumiendo con el bienestar financiero de millones de personas en Estados Unidos y en el extranjero es coherente con un segundo mandato anticipado que está utilizando para llevar a cabo las maniobras de poder más extravagantes que le convencieron de evitar en el primero.

Trump está desafiando el Estado de derecho con sus amplias pretensiones de poder ejecutivo y ha dado rienda suelta a Elon Musk para desmantelar el Gobierno federal, incluyendo los programas de salud que han salvado millones de vidas. Los migrantes están siendo barridos de las calles o incluso expulsados ​​a una cruel cárcel de El Salvador, a menudo en aparente negación del debido proceso y desafiando a los jueces y el Estado de derecho.

El circo que se apoderó de la Casa Blanca entre 2017 y 2021 ha vuelto.

Revelaciones casi increíbles sobre altos funcionarios que discutían ataques aéreos contra Yemen en una aplicación de chat fueron seguidas por la nula rendición de cuentas del secretario de Defensa, Pete Hegseth, por publicar inteligencia operativa. El drama causó la misma ansiedad sobre la competencia del equipo de seguridad nacional de Trump en una crisis que la que ahora rodea a su equipo de expertos económicos.

En otro acontecimiento sorprendente, la Casa Blanca despidió a varios funcionarios, incluyendo a tres miembros del Consejo de Seguridad Nacional, tras reunirse con Laura Loomer. La activista de extrema derecha que una vez calificó el 11-S como un trabajo interno acusó a los funcionarios de deslealtad.

Trump está causando estragos en su equipo de seguridad nacional, a la vez que trastoca décadas de política exterior estadounidense, ya que ha minado la confianza de los aliados occidentales de Estados Unidos en que los defendería de Rusia.

Por qué los partidarios de Trump apoyan los aranceles, al menos por ahora

Una tendencia recurrente en la carrera política de Trump es que sus actos más extravagantes –desde sus acusaciones penales hasta sus usos más escandalosos del poder presidencial– a menudo desatan una reacción histérica de sus críticos.

En el ojo del huracán que él mismo ha creado, el presidente extrae energía política de la controversia y deja en mal lugar a sus oponentes. Por lo tanto, es justo preguntarse si el alboroto de este jueves es una reacción exagerada. Después de todo, esta no es ni de lejos la primera caída de acciones de la historia.

Altos funcionarios insisten en que los aranceles son un primer paso hacia la construcción de una economía que proteja a los trabajadores estadounidenses y reconstruya la industria manufacturera, dañada por la pérdida de empleos en las fábricas estadounidenses a manos de economías de bajos salarios en Asia y otros lugares.

“Lo que verán es que se construirán fábricas aquí”, declaró Lutnick a Pamela Brown de CNN. “¿Por qué la política estadounidense debería sugerir que se puede encontrar la mano de obra más barata del mundo con las peores condiciones laborales del mundo, la peor contaminación… sin ninguna normativa ambiental, que construyamos allí porque es realmente barato y que se lo vendamos a la gran economía estadounidense?”

Nadie puede discutir que el daño sufrido por las antiguas zonas industriales sea un tema indigno de atención para un presidente. Y Trump está respondiendo directamente a las aspiraciones frustradas de millones de sus votantes, a quienes no les importa que los corredores de Wall Street hayan recibido un golpe ni que los aliados de Estados Unidos, a quienes consideran aprovechadores, estén enojados.

Y dado que la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio acabó financiando su espectacular ascenso, ¿no debería alguien preguntarse si debería ajustarse una política comercial que creó una superpotencia enemiga?

Los partidarios de Trump –en las elecciones demócraticas que ganó en 2024– también votaron por la máxima disrupción: no dejó lugar a dudas de que se desataría en un segundo mandato, incluso si algunos de sus asesores sugirieron durante la campaña, como lo han hecho esta semana, que los aranceles se utilizarían simplemente como una herramienta de negociación en lugar de una barrera permanente.

Lo mismo ocurre con la seguridad nacional. Las élites de la política exterior que desaprueban la política y condenan a los funcionarios de Trump por el uso negligente de los teléfonos celulares provienen de la misma clase intelectual que llevó a Estados Unidos a las guerras perdidas en Iraq y Afganistán. Y, sea justo o no, muchos ciudadanos consideran que el Gobierno federal es indiferente a su difícil situación y está listo para la motosierra de Musk.

“A cualquiera en Wall Street esta mañana, le diría que confíe en el presidente Trump”, declaró la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en CNN este jueves, intentando, sin éxito, calmar el inminente caos bursátil. “Este es un presidente que está redoblando la apuesta por su fórmula económica probada de su primer mandato”.

La prueba de fuego de la popularidad de Trump

Puede que los operadores de Wall Street ya no confíen en Trump, pero se necesitará más que una caída de la bolsa para romper el excepcional vínculo que el presidente mantiene con su base.

Aun así, si la crisis de los mercados se convierte en recesión y si el sufrimiento temporal que, según los funcionarios de la administración, allanará el camino hacia una nueva era dorada económica resulta ser más permanente, el apoyo a Trump podría enfrentarse a su prueba más dura. Los próximos días podrían determinar si el presidente y sus partidarios están dispuestos a pagar un precio económico o político significativo por el cumplimiento de sus promesas de campaña.

Y antes de las elecciones intermedias de noviembre de 2026, los correligionarios republicanos de Trump podrían empezar a descubrir si los votantes más moderados e independientes que se creyeron la famosa mística negociadora y empresarial de Trump, y pensaron que podría impulsar la economía, seguirán apoyando a su partido cuando ya no esté en las urnas.

“El desafío que estos aranceles presentarán es que casi con certeza aumentarán el costo de vida de los estadounidenses, al menos a corto plazo”, declaró la encuestadora y estratega republicana Kristen Soltis Anderson a Kasie Hunt de CNN.

“Lo que Donald Trump pide es que todos soportemos un poco de sufrimiento a corto plazo a cambio de algún beneficio a largo plazo; en su opinión, una reestructuración saludable de la economía global”, añadió. “En política, dado que tenemos elecciones al Congreso cada dos años, decir que esto será muy beneficioso a largo plazo es difícil de convencer para muchos votantes”.

Pero la administración, más allá de advertencias imprecisas de las disrupciones a corto plazo, aún no reconoce que los estadounidenses se enfrentarán a aumentos de precios.

“Los países extranjeros que tienen que vender aquí bajarán sus precios y luego seguirán manipulando su moneda, por lo que la nuestra se fortalecerá”, declaró Navarro a Phil Mattingly de CNN. “Vamos a tener más poder adquisitivo para las importaciones. Eso lo compensará”.

Estas predicciones podrían ser una trampa para la Casa Blanca. Presidentes anteriores han roto irrevocablemente la confianza del público al insistir en una realidad que los votantes podían percibir como falsa.

Esto incluye la insistencia de Lyndon Johnson en expandir una guerra que estaba perdiendo en Vietnam, la negación de George W. Bush cuando la victoria en Iraq degeneró en una insurgencia y la insistencia de Joe Biden en que la caótica salida de Afganistán fue un éxito.

A juzgar por sus declaraciones de este jueves, Trump y Vance corren el riesgo de seguir un camino similar, incluso cuando su situación promete empeorar.

“Normalmente, cuando se tiene una mala experiencia en el mercado de valores, es porque un banco quiebra, hay una pandemia, un huracán o algún otro país hace algo”, declaró el exsecretario del Tesoro Lawrence Summers a Hunt de CNN.

“No tenemos este tipo de respuestas del mercado de valores ante políticas de las que el presidente de Estados Unidos se enorgullezca. Eso es algo sin precedentes y extremadamente peligroso”.