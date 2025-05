“La ciudad que se hunde”: Cómo la crecida de las aguas y el turismo excesivo están destruyendo Venecia

La "ciudad flotante creada para Instagram" sufre por el hundimiento y también por la falta de residentes. Algunos optimistas estudian formas de mejorar la habitabilidad de la ciudad.

(CNN) — Góndolas, canales y todos esos puentes. Para muchos turistas, Venecia es todo eso y solo eso: la ciudad flotante creada para Instagram.

Para otros, es un símbolo de los excesos del mundo moderno: una ciudad convertida en un parque temático, pisoteada por el turismo excesivo y vaciada por los alquileres vacacionales. Las estadísticas son desalentadoras. Alrededor de 30 millones de turistas visitan Venecia cada año, eclipsando a la población local, que ahora se ha reducido a menos de 50.000 habitantes.

Los venecianos que desean permanecer en su ciudad se enfrentan a una falta de viviendas (ya que las casas se han convertido en alquileres vacacionales), una falta de tiendas para la vida cotidiana y una falta de empleos para cualquiera que no esté involucrado en la industria turística.

Mientras tanto, los visitantes siguen llegando y publicando sus deliciosas fotos del canal en Instagram. Se cree que alrededor del 90% son excursionistas, así que, aunque no ocupan el cada vez más escaso parque de viviendas, utilizan los recursos de la ciudad, pero prácticamente no aportan dinero a la economía local.

No es de extrañar que algunas personas llamen a Venecia la “ciudad moribunda” y la “ciudad que se hunde”, dice Simone Venturini, concejal de turismo de la ciudad, a CNN en el documental The Whole Story: Saving Venice.

Pero, si bien las acciones de las autoridades de la ciudad, como la tarifa de 5 euros (aproximadamente 5 dólares) para los excursionistas, probada en 2024 y que se repetirá en 2025, y la Sala de Control Inteligente, que monitorea los movimientos de los visitantes de la ciudad, han recibido respuestas mixtas, muchos otros venecianos están tomando sus propias medidas para preservar la vida en la ciudad tal como la conocen.

Es más, muchos de ellos trabajan con visitantes, con la esperanza de paliar el daño causado por el turismo de masas con proyectos más sostenibles.

En 2018, Emanuele Dal Carlo lanzó Fairbnb, una plataforma de alquileres vacacionales propiedad exclusiva de residentes locales.

¿Qué pasa en Venecia?

Una de las principales razones del éxodo de venecianos a la península en los últimos años es la escasez de viviendas en la ciudad. Según Inside Airbnb, actualmente hay 8322 alojamientos en Airbnb en Venecia, el 77% de los cuales son propiedades completas. Dos tercios de los anfitriones tienen varios alojamientos, lo que significa que no solo alquilan su habitación libre o el apartamento de su difunta abuela.

“No tenemos nada en contra de la propiedad privada, pero si alquilas 20 casas solo a turistas, entonces te conviertes en un problema para tu comunidad”, comenta Dal Carlo, quien es uno de las decenas de miles de venecianos que han abandonado la ciudad para ir al continente, a 10 minutos en tren (más el viaje en ferry al centro de la ciudad).

Fairbnb es una plataforma similar, pero todos sus alquileres son propiedad de residentes locales y los propietarios tienen un límite en la cantidad de propiedades que pueden anunciar.

Además, el 50% de las tarifas de la plataforma se canalizan a un proyecto sobre el terreno en el destino que visitan.

Los turistas pueden pensar que no hacen mucho daño alquilando un apartamento normal durante unos días, pero con un parque de viviendas para los locales que se agota rápidamente, Dal Carlo advierte que se está llegando a un punto de inflexión.

“No habrá otra Venecia”, afirma. “Una vez que hayas contribuido a cambiar este lugar para siempre, no volverá”.

Manteniendo vivas las tradiciones antiguas

Otros residentes combaten el declive manteniendo vivas sus tradiciones. Elena Almansi practica la voga alla veneta, la técnica de remo de pie que los venecianos utilizaron durante siglos para navegar por la laguna.

Competidora en las regatas habituales de Venecia, forma parte del grupo de mujeres que ofrecen clases de remo con Row Venice, una iniciativa de turismo sostenible que lleva a los visitantes a recorrer los canales de la ciudad, contemplando sus edificios como deben ser vistos: desde el agua.

Luego está Matteo Silverio, cuya startup, Rehub, toma materiales de desecho del famoso proceso de soplado de vidrio de Murano y los recicla, utilizando una impresora 3D para convertirlos en creaciones artísticas, incluida vajilla.

Otra persona que toma el relevo es Michela Bortolozzi, diseñadora que vivió en el extranjero, pero regresó a su ciudad natal durante la pandemia. Consciente de que quería quedarse y proteger a la comunidad, abrió una tienda, ahora llamada Relight Venice, donde crea productos que parecen souvenirs, pero que te hacen reflexionar.

Sus productos estrella son velas y jabones que evocan los florecimientos arquitectónicos del gótico veneciano. Empezó elaborando piruletas con el patrón de la famosa columnata del Palacio Ducal.

“Esa era la pregunta: ¿quieres consumirlo o conservarlo?”, pregunta.

Lo que quiero decir es que Venecia es tan hermosa como mi producto, mucho más. No consuman Venecia porque no podemos reconstruirla ni comprarla de nuevo.

Espera que otros jóvenes abran negocios similares. “Si podemos luchar, podemos quedarnos”, afirma.

El reloj avanza

¿No es ya demasiado tarde para salvar Venecia? No, según Fabio Carrera, cuyo Centro de Proyectos de Venecia en el Instituto Politécnico de Worcester, Massachusetts, ha estado estudiando los problemas de la ciudad desde 1988. Nacido en Venecia, divide su tiempo entre Italia y Estados Unidos.

“Creo que mucha gente se da cuenta de que se ha abusado del turismo y que va a haber algún tipo de recorte”, dice, mencionando las recientes protestas en destinos como Mallorca y las Islas Canarias como ejemplos de la resistencia de las comunidades locales.

“Soy extrañamente optimista”, dice.

El equipo de Carrera estudia formas de mejorar la habitabilidad de la ciudad, desde introducir rutas en barco para realizar entregas con el fin de reducir el moto ondoso (las olas producidas por los barcos que golpean y debilitan los cimientos de la ciudad) hasta estudiar el potencial de una granja de microalgas en la laguna.

La laguna es, por supuesto, la bendición y la maldición de Venecia. Fue el agua la que permitió a la ciudad convertirse en una de las potencias marítimas más formidables de la época medieval y renacentista, y fundar la República de Venecia, que sigue siendo hasta el día de hoy la república más longeva del mundo.

Pero los nuevos canales que atraviesan la laguna durante la era industrial, el creciente tráfico marítimo y los niveles de agua crecientes debido al cambio climático significan que la ciudad se inunda con mayor facilidad y frecuencia que nunca.

En 2020, Venecia presenció el debut de las barreras antiinundación MOSE, en desarrollo desde 1988. Sin embargo, estas barreras, diseñadas para levantarse varias veces al año, ya se utilizan con frecuencia, especialmente durante el otoño y el invierno. En sus primeros 14 meses, el sistema se utilizó 33 veces.

Esto no solo tiene enormes implicaciones económicas (el costo de levantar las barreras es de aproximadamente 200.000 euros (206.000 dólares) cada vez), sino que también tiene repercusiones en la laguna, que está diseñada por la naturaleza para limpiarse dos veces al día. Cerrar las barreras también implica cerrar el acceso al puerto, uno de los más importantes de Italia.

Pero mientras los científicos estudian cómo gestionar la laguna, Carrera se centra en cuestiones más prácticas para combatir el principal problema social de Venecia: la falta de residentes. Para empezar, cree que un mejor sistema de transporte ayudaría a atraer gente a vivir en Venecia.

“Podría marcar una gran diferencia si tuviéramos, por ejemplo, un sistema de metro, del que se habló durante un tiempo”, dice. “Podrías vivir en Venecia y trabajar en tierra firme y llegar allí rápidamente. En la tierra firme alrededor de Venecia, hay muchos empleos, empleos de alta tecnología; todo lo que hablamos de traer aquí ya está ahí”.

Dal Carlo coincide en que atraer a personas ajenas al turismo a vivir en Venecia es fundamental. “Creo que es importante que intentemos atraer o retener aquí a personas inteligentes y emprendedoras, porque eso está en la esencia de la ciudad”, afirma, y ​​añade que Venecia nunca fue “una ciudad de comerciantes e inquilinos. En eso se ha convertido”.

Bortolozzi cree que el turismo responsable puede ayudar. “Creo que es importante que si personas de otros países se reúnen con una persona local para conocer la cultura, la tradición, nuestros problemas y nuestras alegrías… tal vez puedan disfrutar de Venecia de una manera agradable y tal vez ayudarnos a preservarla”, dice.

Cesare Peris, presidente de la Società di Mutuo Soccorso fra Carpientieri e Calfati di Venezia, que utiliza Squero San Isepo, uno de los últimos astilleros de la ciudad, teme que sea demasiado tarde para ayudar a Venecia, pero añade que, de no ser así, el daño podría ser enorme. Cita a un amigo que suele decir que salvar Venecia es lo mismo que salvar al mundo del turismo de masas:

“Si encontramos una manera de tener turistas en Venecia que no destruyan la ciudad, tal vez encontremos el método para salvar todas las ciudades del mundo”.