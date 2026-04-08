La Casa Blanca dice que los ataques israelíes contra el Líbano no forman parte del alto el fuego temporal

La secretaria de prensa Karoline Leavitt remarcó que el Líbano no forma parte del acuerdo de alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán.

(CNN) – La Casa Blanca reiteró que el Líbano no forma parte del frágil acuerdo de alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, mientras Israel lanzó sus mayores ataques contra el país.

“El Líbano no forma parte del alto el fuego. Esto se ha comunicado a todas las partes involucradas. Como saben, el primer ministro Netanyahu emitió un comunicado anoche en apoyo del alto el fuego y de los esfuerzos de Estados Unidos, y también le aseguró al presidente que seguirán siendo un socio útil durante las próximas dos semanas”, declaró la secretaria de prensa Karoline Leavitt a los periodistas en la rueda de prensa del miércoles.

Al preguntársele si al presidente le gustaría que el Líbano se incluyera en un futuro acuerdo, Leavitt indicó que las conversaciones entre Trump y Netanyahu continuarían.

“Estoy segura de que este tema seguirá siendo objeto de debate entre el presidente y el primer ministro Netanyahu, Estados Unidos, Israel y todas las partes involucradas”, declaró Leavitt, añadiendo: “Pero, por el momento, no están incluidos en el acuerdo de alto el fuego”.

El miércoles, Trump describió los ataques israelíes contra el Líbano como una “escaramuza aparte” con Hezbollah que “no estaba incluida” en el acuerdo de alto el fuego de dos semanas.