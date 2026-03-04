Mundo conflicto en Medio Oriente

La Casa Blanca dice que Estados Unidos no busca atacar civiles, pero no descarta ser responsable del bombardeo de una escuela de niñas iraní

Tras las acusaciones de que Estados Unidos atacó una escuela primaria de niñas en el sur de Irán, Pete Hegseth, secretario de Defensa, indicó que "eso no es algo que estas fuerzas armadas hagan".

(CNN) – La Casa Blanca no descartó que un ataque a una escuela primaria de niñas en el sur de Irán fuera llevado a cabo por personal militar estadounidense, pero insistió en que Estados Unidos “no ataca a civiles”.

Al ser presionada durante la rueda de prensa del miércoles sobre si Estados Unidos estaba detrás del ataque, que según medios estatales iraníes causó la muerte de más de 100 personas en Minab, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró a los periodistas: “No, que sepamos”. Añadió que Estados Unidos estaba atacando al “régimen rebelde iraní”, que, según ella, “utiliza la propaganda con bastante eficacia, y lamentablemente, muchos en esta sala han caído en esa propaganda”.

Más temprano este miércoles, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo a los periodistas que la administración estaba “investigando eso”, sugiriendo que la revisión del caso estaba en curso.

“Por lo tanto, les advierto que no señalen a los Estados Unidos de América cuando se trata de atacar a civiles, porque eso no es algo que estas fuerzas armadas hagan”, dijo Leavitt.

