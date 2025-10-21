La Casa Blanca descarta una cumbre inmediata entre Trump y Putin

Tras el anuncio de un posible encuentro en Budapest, un alto funcionario estadounidense aclaró que no existe tal plan a corto plazo, tras una llamada "productiva" entre los cancilleres.

La Casa Blanca descartó cualquier plan para una reunión en el futuro inmediato entre el presidente Donald Trump y su homólogo ruso, Vladímir Putin. La declaración de un alto funcionario a The Guardian busca apaciguar las especulaciones sobre un nuevo encuentro bilateral entre los dos mandatarios.

Contexto diplomático

Este anuncio llega después de que el propio Trump sugiriera una posible cumbre con Putin en Budapest, generando expectación internacional. Sin embargo, la administración estadounidense ahora enfatiza los avances en el diálogo a otros niveles.

El funcionario explicó que la reciente comunicación telefónica entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro ruso, Serguéi Lavrov, fue “productiva”. Como resultado directo de este contacto, la Casa Blanca considera que una reunión adicional en persona entre los enviados “no es necesaria”.

Esta postura marca una pausa en la dinámica diplomática pública entre ambos países, priorizando los canales establecidos sobre los encuentros presidenciales de alto perfil.