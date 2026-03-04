La Casa Blanca dice que Estados Unidos tendrá pronto “dominio total” sobre el espacio aéreo iraní

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que Estados Unidos espera “tener un dominio completo y total sobre el espacio aéreo iraní en las próximas horas”, en medio del conflicto en Medio Oriente, que ya cumple su quinto día.

(CNN) – La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo este miércoles que Estados Unidos tendrá un “dominio completo y total” sobre el espacio aéreo iraní en las próximas horas.

“Esperamos tener un dominio completo y total sobre el espacio aéreo iraní en las próximas horas, despejando los cielos para que nuestros valientes guerreros continúen logrando estos nobles y largamente buscados objetivos”, dijo Leavitt durante la conferencia de prensa.

Los comentarios de Leavitt se producen mientras Irán continúa con sus ataques de represalia contra sus vecinos en Medio Oriente, luego de los ataques estadounidenses e israelíes que iniciaron la guerra este fin de semana.

El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Dan Caine, les dijo a los periodistas anteriormente que “los disparos de misiles balísticos de teatro de Irán han disminuido un 86 % desde el primer día de combate, con una disminución del 23 % solo en las últimas 24 horas”.