La administración Trump revive una vieja táctica de intimidación: el polígrafo o “detector de mentiras”

(CNN) – Cuando la Casa Blanca del presidente Ronald Reagan amenazó a miles de funcionarios gubernamentales con exámenes de polígrafo, supuestamente para proteger información clasificada (pero probablemente también para controlar filtraciones de prensa), su secretario de Estado, George Shultz, amenazó con dimitir.

La Casa Blanca de Reagan cedió y acordó imponer las pruebas solo a sospechosos de espionaje, según un informe del New York Times de 1985.

En cuanto a la captura de espías, las pruebas de polígrafo fallaron estrepitosamente en momentos clave. Hablaremos más sobre esto en breve.

Primero, consideremos la segunda administración Trump, que recurre a los polígrafos, presumiblemente para descubrir filtradores, pero también como un aparente método de intimidación.

“El polígrafo se ha convertido en un arma y se está utilizando contra personas que nunca han tenido que someterse a una prueba de polígrafo, ya sea antes de incorporarse a un puesto de trabajo o en el ámbito de la seguridad, en toda su carrera federal”, declaró Mark Zaid, abogado especializado en representar a personas que trabajan en seguridad nacional, tras la publicación de numerosos informes sobre amenazas relacionadas con el polígrafo durante la administración Trump.

Las pruebas se utilizan con frecuencia para identificar no filtraciones de información clasificada, sino más bien “conversaciones no clasificadas sobre políticas o decisiones vergonzosas que se han filtrado a través de rumores o directamente a los medios de comunicación”, dijo Zaid, quien previamente ha testificado ante el Congreso sobre el uso del polígrafo y ha demandado a agencias federales por sus prácticas.

► En el FBI, según informa el New York Times, el aumento del uso del polígrafo ha “intensificado una cultura de intimidación” hacia los agentes.

► En el Pentágono, funcionarios amenazaron públicamente con realizar pruebas de polígrafo para averiguar cómo la prensa se enteró de que Elon Musk iba a recibir información clasificada sobre China, algo que un multimillonario con intereses comerciales en China probablemente no debería recibir. No está claro si las pruebas de polígrafo se administraron finalmente como parte de la investigación, según el informe de CNN.

► En el Departamento de Seguridad Nacional, según CNN, se han utilizado pruebas de polígrafo con funcionarios de la FEMA y la FAA, además de con aquellos que desempeñan funciones más tradicionales de seguridad nacional.

Funcionarios de la administración han defendido esta práctica como una forma de proteger la información gubernamental.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió el uso de pruebas de polígrafo durante una entrevista en CBS en marzo. “Las facultades que tengo bajo el Departamento de Seguridad Nacional son amplias y extensas”, dijo.

Anteriormente, según Zaid, los polígrafos se han utilizado como una especie de “dispositivo de descarte”, similar a una prueba de aptitud física para grandes grupos de solicitantes de puestos de seguridad nacional y aplicación de la ley. Después de eso, algunos empleados, especialmente en la comunidad de inteligencia, podrían someterse a exámenes cada cinco o diez años, algo así como una prueba de drogas aleatoria.

Lo que está sucediendo ahora es diferente.

Las pruebas de polígrafo se están utilizando contra personas que nunca han tenido que someterse a un examen, ya sea para puestos prelaborales o de seguridad, en toda su carrera federal, dijo Zaid.

Dos millones de estadounidenses solían someterse a pruebas de polígrafo cada año

La mayoría de los estadounidenses nunca han sido sometidos a un polígrafo, y esto se debe en gran parte a que el Congreso prohibió su uso en el sector público en 1988, una época en la que millones de estadounidenses eran sometidos a pruebas de polígrafo cada año y las empresas las utilizaban para excluir a personas de empleos y realizar investigaciones internas coercitivas.

Para un ejemplo de por qué los polígrafos eran problemáticos, recuerda un antiguo segmento de “60 Minutes” en el que Diane Sawyer se somete a un examen y se utilizan cámaras ocultas para mostrar cómo la parcialidad del examinador afecta los resultados.

“Si intentas encontrar a un solo filtrador en una organización de 100 personas, podrías terminar acusando falsamente a decenas”, según Amit Katwala, autor de la historia del polígrafo “Tremors in the Blood: Murder, Obsession” y “Birth of the Lie Detector”.

“Y puede que ni siquiera atrapes al culpable; no hay evidencia que sugiera que un detector de mentiras real sea siquiera científicamente posible”, dijo en un correo electrónico.

Los polígrafos se mantuvieron para el servicio público

La Ley de Protección del Polígrafo para Empleados fue promulgada en 1988 por Reagan, años después de su enfrentamiento con Shultz. Pero la ley mantuvo los polígrafos para el sector público, en particular para la seguridad nacional y las fuerzas del orden.

En el mundo de la seguridad nacional, el principio de proteger al inocente está “invertido”, según Zaid.

“Preferimos arruinar las carreras de 99 personas inocentes antes que dejar que el nuevo Ed Snowden, Aldrich Ames o Robert Hanssen ingresen (a la administración)”, dijo.

Cuando los polígrafos fallaron estrepitosamente

Si los polígrafos tienen un historial irregular en la detección de mentiras, tienen un historial pésimo en la detección de espías.

Un informe del Comité de Inteligencia del Senado de 1994 explora cómo el agente de la CIA Aldrich Ames, quien espió para la KGB, evadió la detección durante años, en parte porque aprobó múltiples pruebas de polígrafo. Al mismo tiempo, el mismo informe describe cómo otro empleado de la CIA que colaboró ​​con la KGB, Edward Lee Howard, lo hizo en parte porque se sintió abandonado por la CIA tras ser despedido por no aprobar una prueba de polígrafo.

Luego del impactante juicio del funcionario del FBI y espía ruso Robert Hanssen, quien nunca había usado un polígrafo en su carrera, se produjo un repunte en su uso en algunas agencias, como el FBI y el Departamento de Energía.

¿Por qué no son fiables los polígrafos?

A principios del siglo XXI, el Gobierno estadounidense encargó un informe a gran escala sobre la eficacia del polígrafo, realizado por un comité especial del Consejo Nacional de Investigación.

Concluyeron que la evidencia científica sobre los polígrafos era más que insuficiente.

“Como nación, no debemos permitirnos seguir cegados por el aura del polígrafo”, declaró ante el Congreso Stephen Feinberg, profesor de Carnegie Mellon que dirigió el estudio.

Ames ofreció su evaluación del polígrafo en una carta desde la prisión publicada en el año 2000, en la que lo calificó de “ciencia basura que simplemente no muere” y dijo que es sumamente útil como instrumento de coerción.

“Depende de la coerción general del entorno —te despedirán, no conseguirás el trabajo, te procesarán, irás a prisión— y del miedo ingenuo que inspire el dispositivo”, escribió.

Los polígrafos se utilizan con frecuencia en investigaciones criminales, pero rara vez en los tribunales.

¿Cómo funcionan los polígrafos?

La idea detrás del polígrafo, desarrollado inicialmente en la década de 1920, es que mentir causa estrés.

El examinador conecta a la persona a monitores que miden factores como la presión arterial y el sudor de las yemas de los dedos. Una entrevista previa ayuda a formular preguntas comunes que crean una línea de base, y las reacciones a preguntas más inquisitivas se comparan con esa línea de base.

Pero no es un proceso científico, y puede ser manipulado o engañado, ya que, en esencia, la máquina simplemente mide respuestas fisiológicas. Con frecuencia, los examinados nerviosos que no entienden exactamente cómo funciona el proceso ofrecen información incriminatoria.

La cultura popular suele sugerir que cuando una persona se conecta a un polígrafo, sus mentiras serán detectadas. Pero eso no es del todo cierto.

“El polígrafo funciona porque creemos que funciona. Es una herramienta de coerción psicológica en un entorno ya de por sí intimidante, sobre todo cuando cuenta con el respaldo del Gobierno federal”, me dijo Katwala.

Pero la intimidación es probablemente el objetivo.

“Usar el polígrafo puede no ayudar a atrapar a los filtradores, pero la idea podría asustar a cualquier posible futuro filtrador y hacer que se calle la boca”, dijo Katwala.

¿Cómo se desarrolló el polígrafo?

Según Katwala, el hombre a quien se atribuye el desarrollo completo del polígrafo, un Policía de Berkeley llamado John Larson, quien también tenía un doctorado en psicología, posteriormente criticaría su invento por ser poco fiable.

Larson se inspiró en la máquina de decir la verdad de William Marston, psicólogo, pero con una imaginación desbordante y un don para lo teatral. Zaid lo describió como el P. T. Barnum de la poligrafía. Aquí hay un video de Marston usando una máquina similar a un polígrafo y afirmando identificar las diferentes emociones de mujeres rubias, morenas y pelirrojas. Su conclusión fue que a las pelirrojas les gusta apostar, las morenas buscan el amor y las rubias son más fáciles de asustar. Ok.

Marston también inventó a la heroína de cómic, la Mujer Maravilla, con su “lazo de la verdad”.

¿Qué sigue?

Katwala advierte de que se están desarrollando nuevas tecnologías con la ayuda de la IA o que giran en torno a las ondas cerebrales, pero argumenta que deben verse con el mismo escepticismo que el polígrafo.

“Ninguna supera el problema de la nariz de Pinocho; cada persona es diferente, y lo que funciona para una persona podría no funcionar para todas”, dijo.

Pero todas podrían usarse de la misma manera coercitiva que el polígrafo.