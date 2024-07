Perú: Keiko Fujimori asegura que su padre, el expresidente Alberto Fujimori, “será candidato a la presidencia”

La eventual postulación del exmandatario enfrenta desafíos legales debido a una condena vigente por graves delitos, lo que podría impedirle participar en las elecciones de 2026.

(CNN en Español) – El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, aspira a ser nuevamente candidato presidencial, según reveló su hija Keiko Fujimori en un post de su cuenta de X.

“Lo hemos conversado y decidido juntos”, precisó la también excandidata presidencial.

Fujimori, quien gobernó el país entre 1990 y 2000, sería el aspirante del partido Fuerza Popular, partido que lidera su hija. El exmandatario se afilió a la organización en junio, según informó Keiko el 19 de junio.

Días después, el 30 de junio, la exaspirante a la presidencia destacó que “le encantaría” que su padre se postulase a los comicios de 2026.

También el 30 de junio, Fujimori dijo en su cuenta de X “quiero volver a trabajar por todos los peruanos” en una respuesta escrita al diario local El Comercio.

¿Puede postularse Alberto Fujimori a la presidencia?

El 24 de diciembre de 2017, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski concedió el indulto humanitario a Fujimori, preso y sentenciado a 25 años de prisión por los delitos de homicidio, lesiones graves y secuestro agravado.

Según el comunicado de la secretaría de la Presidencia de la República emitido aquel diciembre, el expresidente Alberto Fujimori presentó una “solicitud de indulto y derecho de gracia por razones humanitarias”. Así, luego de una evaluación realizada por una junta médica, se determinó “que el señor Fujimori padece de una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable y que las condiciones carcelarias significan un grave riesgo a su vida, salud e integridad”.

Fujimori abandonó la prisión, pero regresó a ella luego de que en 2018 el Poder Judicial anulara el indulto humanitario.

El expresidente dijo entonces que su corazón estaba “demasiado débil”. “Quiero pedirle al presidente de la República, a los miembros del Poder Judicial, una sola cosa: por favor no me maten”, dijo en un video antes de regresar a prisión luego que la justicia peruana anulara el indulto humanitario.

Sin embargo, en diciembre de 2023 salió de la cárcel tras una decisión del Tribunal Constitucional que restableció los efectos del indulto humanitario que había anulado el Poder Judicial, ello pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió al Estado peruano no liberarlo para no afectar el derecho a la justicia de las víctimas de los casos por lo que fue condenado.

La eventual postulación de Alberto Fujimori “es un contrasentido absoluto y contradice la esencia misma del indulto porque supuestamente se le indultó porque estaba muy enfermo y la premisa era, ‘nadie debe morir en la cárcel’ y resulta que ahora quiere correr una campaña presidencial” le dijo a CNN el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga, quien agrega que lo anunciado por Keiko Fujimori “constituye un reto moral para la sociedad peruana porque altera el sistema político tan frágil con una iniciativa que es absolutamente absurda. Fujimori, “condenado por delitos muy graves por una corte de justicia, por una condena que está válida, no puede pretender ahora ser presidente de todos los peruanos”.

Aníbal Quiroga explica que el impedimento de Fujimori para postular a la presidencia nace en el artículo 33 de la Constitución que señala que “los condenados, durante el tiempo de su condena no pueden participar en la campaña electoral (…) Un condenado carece de derecho no puede ser elegido ni es elegible, ni puede tener un cargo público. Lo que hay que entender es que el indulto no anula la condena, solo lo exonera del cumplimiento de la cárcel pero él sigue siendo un condenado”, dijo Quiroga.

CNN también conversó con José Naupari, abogado especialista en derecho electoral. Naupari explicó que la Ley Orgánica de Elecciones impide al expresidente postular por ser una persona condenada

“No se puede postular, aunque hubiese cumplido su condena. Ese impedimento es de naturaleza permanente, no importa si me rehabilité, no importa si me indultaron, importa que haya tenido una sentencia, una sentencia que tiene calidad de cosa juzgada y por eso mismo él y no puede postular en ningún momento en el tiempo”.

Naupari recuerda que el origen de la ley que incorporó los impedimentos permanentes tuvo su origen en proyectos de ley presentados, justamente, por el fujimorismo en 2016.

En la práctica, la autoridad electoral de Perú determinará si la inscripción de Fujimori como candidato a la presidencia es o no viable.

Quiroga explica que “en el Perú, de acuerdo con la Constitución, la Suprema Corte en materia electoral es el Jurado Nacional de Elecciones”.

Naupari agrega: “A nivel de la jurisdicción electoral, la última palabra la tiene el jurado pero en cuanto a la decisión del Jurado Nacional de Elecciones, cabe la posibilidad de ir en amparo ante la justicia, es decir el Poder Judicial y posteriormente el Tribunal Constitucional”. Se puede buscar con una acción de amparo y una medida cautelar que “lo metan de candidato, en el Perú eso es posible, lamentablemente”.

En 2020 el Jurado Nacional de Elecciones declaró improcedente la candidatura a vicepresidente de Vladimir Cerrón en la plancha presidencial de Perú Libre, partido por el que postuló y ganó la presidencia Pedro Castillo. Debido a ello, solo Castillo y Dina Boluarte, la hoy presidenta, quedaron como parte de aquella plancha presidencial.