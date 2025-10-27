Katy Perry y Justin Trudeau confirman su relación tras meses de especulaciones

La estrella pop y el ex primer ministro canadiense fueron fotografiados tomados de la mano en París, luego de avistamientos previos en Montreal y un yate, según reportes de medios especializados.

(CNN) – La relación entre Katy Perry y Justin Trudeau se confirmó oficialmente tras el reporte de la fuente de entretenimiento Pop Crave, poniendo fin a meses de rumores sobre su vínculo.

La noticia surge después de que la pareja fuera vista en múltiples ocasiones, incluyendo un encuentro en Montreal donde pasearon a un perro y cenaron juntos, además de un viaje en el yate Caravelle donde fueron captados acurrucados.

Avistamientos Clave

El ex primer ministro canadiense, quien renunció a su cargo en enero, y la cantante, que enfrentó críticas por su viaje espacial en abril, aparecieron públicamente como pareja durante la fiesta de cumpleaños de Perry en el cabaret Crazy Horse de París.

Testigos confirmaron que no solo llegaron juntos, sino que abandonaron el evento tomados de la mano, sellando así su romance ante los medios. Este desarrollo marca un nuevo capítulo para ambos tras periodos personales turbulentos, atrayendo la atención internacional sobre su inesperada conexión.