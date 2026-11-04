José Antonio Kast sostiene primera audiencia con el papa León XIV en el Vaticano

El Presidente José Antonio Kast sostuvo este miércoles su primera audiencia con el papa León XIV en el Palacio Apostólico del Vaticano, como parte de la gira que realiza por Europa.

Según informó Radio Bío Bío, el Mandatario arribó a la Santa Sede cerca de las 05:00 horas de Chile, 09:00 horas de Roma, acompañado por la primera dama, María Pía Adriasola.

La delegación incluyó además al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna; el titular de la Segpres, José García Ruminot; la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich; la presidenta del Senado, Paulina Núñez; y el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri.

Hasta ahora no se han entregado públicamente detalles sobre los asuntos abordados durante la conversación entre Kast y el pontífice.

Los regalos de Kast al papa León XIV

Durante el encuentro, el Presidente entregó al papa una imagen de la Virgen del Carmen, de origen español y restaurada por el área de Patrimonio de La Moneda.

Kast también obsequió el libro “La Edad Media en Chile”, del sacerdote benedictino, arquitecto e historiador Gabriel Guarda, Premio Nacional de Historia en 1984.

La obra aborda la historia de la Iglesia católica en Chile desde la fundación de Santiago hasta la incorporación de Chiloé, entre 1541 y 1826.

Después de la audiencia con León XIV, Kast permaneció en la Santa Sede para sostener una reunión con el secretario para las Relaciones con los Estados, monseñor Paul Richard Gallagher.

Su agenda contempla además una visita por la Capilla Sixtina, la Basílica de San Pedro y otras dependencias del Vaticano.

El Presidente tiene previsto entregar una declaración durante la mañana antes de regresar a Madrid, donde participará en actividades de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.

La audiencia se produjo dos días antes de que León XIV comience su primer viaje apostólico a Latinoamérica desde su elección, con visitas programadas a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.