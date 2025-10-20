Kast felicita a Rodrigo Paz por ganar las elecciones y dice que Bolivia “se ha quitado el yugo de los amigos de Boric”

El líder del Partido Republicano valoró el “cambio radical” del país vecino y afirmó compartir el interés del nuevo mandatario boliviano por restablecer relaciones diplomáticas con Chile.

(EFE) – El candidato presidencial y líder del ultraderechista Partido Republicano, José Antonio Kast, felicitó este lunes al presidente electo de Bolivia, y aseguró que el país “se ha quitado el yugo, precisamente de los amigos del actual Gobierno en Chile“.

“Miramos con mucha esperanza lo que ha ocurrido en Bolivia”, declaró en una rueda de prensa Kast, quien aseguró que el Presidente saliente de Bolivia, Luis Arce, es “muy amigo” del Presidente Gabriel Boric.

“Es una relación de amistad directa. ‘Te falta petróleo, te lo damos’… Pero, ¿quiénes sufrían en Bolivia? Los habitantes de La Paz, los habitantes de Santa Cruz, los habitantes de Bolivia decidieron hacer un cambio radical”, añadió.

Bolivia eligió para la Presidencia en una inédita segunda vuelta al centrista Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), que se impuso por el 54,6 % al exPresidente derechista Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), de la alianza Libre.

La victoria de Rodrigo Paz marca el fin de un ciclo político iniciado en 2006 con la llegada de Evo Morales al poder y continuado por Luis Arce, cuyo mandato concluirá oficialmente el próximo 8 de noviembre, cuando Paz asuma la Presidencia.

Kast, que compite por tercera vez para llegar a la Presidencia chilena, indicó además que Paz es partidario de que Chile y Bolivia restablezcan relaciones diplomáticas, rotas desde 1978 debido a la demanda boliviana de salida al mar.

“Nosotros tenemos el mismo interés (en restablecer relaciones), nosotros no estamos interesados en cerrar las fronteras, sino en tener la colaboración de nuestros vecinos”, agregó el ultraderechista, que aparece segundo en los sondeos por detrás de la candidata oficialista, la exministra Jeannette Jara.

Chile celebrará elecciones presidenciales el próximo 16 de noviembre para elegir al sucesor de Boric, que no puede reelegirse en el cargo y que abandonará La Moneda en marzo de 2026.

Si ninguno de los ochos candidatos supera el 50 % de los votos, algo que vaticinan todas las encuestas y que no ha ocurrido nunca desde la transición, habrá una segunda vuelta el 14 de diciembre.