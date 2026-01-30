Kast destaca a El Salvador como “faro contra el crimen organizado” durante encuentro con Bukele: “Tenemos mucho que aprender”

Durante una declaración conjunta, el mandatario de El Salvador también elogió la trayectoria de Kast, destacando la experiencia de Chile en diversos ámbitos y subrayando la disposición de su país a compartir sus propias prácticas en combate al crimen organizado y políticas de seguridad.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, recibió este viernes al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, en un encuentro que marcó un acercamiento entre ambos países centrado en seguridad, políticas públicas y cooperación bilateral.

Durante una declaración conjunta, Bukele elogió la trayectoria de Kast y la elección de los chilenos, señalando que Chile “ha tomado el rumbo correcto al elegirlo” y destacando la experiencia de la nación sudamericana en diversas áreas.

“Lo que nosotros podemos ofrecer es poco comparado con lo que un país como Chile puede ofrecer. Chile nos lleva muchos años de ventaja, décadas probablemente, en casi todos los temas. Nosotros quisiéramos ser como Chile, tenemos muchísimo que aprender de ellos”, afirmó.

El mandatario salvadoreño aseguró que su país está dispuesto a compartir sus experiencias y buenas prácticas, especialmente en seguridad y combate al crimen organizado.

“Lo menos que podemos hacer es aportar y mostrar lo que nosotros hemos hecho acá, para que ustedes tomen lo que consideren que pueden aplicar, en la forma y tamaño que quieran”, agregó Bukele.

Kast: El Salvador es “un faro dentro de un mundo agitado por el crimen organizado”

Kast, por su parte, destacó las políticas implementadas en El Salvador como ejemplo para otras naciones y valoró la oportunidad de observar sus resultados a lo largo del tiempo.

En materia de seguridad, enfatizó que “cuando uno no interviene en el momento oportuno, las consecuencias son graves” y reconoció las medidas duras adoptadas por Bukele como necesarias.

Sobre el sistema penitenciario, Kast señaló que, más allá del Cecot, “hay rehabilitación para quienes cometen delitos menores, mientras que los internos del Cecot han cometido crímenes graves, algunos incluso múltiples asesinatos”.

El presidente electo chileno agradeció la hospitalidad de Bukele y reiteró la intención de fortalecer los vínculos entre ambos países.

“Son un faro dentro de un mundo agitado por el crimen organizado, y tenemos mucho que aprender de ustedes”, sostuvo.

Bukele pone en duda asistencia a cambio de mando

Respecto a la cooperación bilateral futura, Bukele confirmó que Chile podría recibir una visita oficial suya, aunque no necesariamente el día de la toma de mando de Kast, que se realizará el próximo 11 de marzo.

“Si queremos visitarlos, no sé si la toma de mando sea el mejor día o una próxima fecha, pero sí, iremos a Chile”, aseguró.

Sobre la posibilidad de que El Salvador reciba a integrantes del Tren de Aragua que sean detenidos delinquiendo en suelo nacional, Kast aseguró que cualquier persona que cometa un delito en Chile, incluyendo integrantes del crimen organizado extranjero, “va a pagar su condena en Chile y tras eso será extraditado a su país de origen posteriormente”.