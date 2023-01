(CNN) – Ye, anteriormente conocido como Kanye West, puede no ser apto para una visa australiana debido a su historial de comentarios antisemitas, dijo este miércoles un ministro del gobierno, mientras aumentaba la presión para negar la entrada al galardonado rapero estadounidense.

El ministro de Educación, Jason Clare, condenó los comentarios antisemitas “horribles” de Ye relacionados con Hitler y el Holocausto, y dijo que a otros que habían hecho declaraciones similares se les habían negado las visas.

“Gente así que solicitó visas para ingresar a Australia en el pasado ha sido rechazada”, dijo Clare en una entrevista con Nine News, afiliada de CNN. “Espero que, si presenta la solicitud, tenga que pasar por el mismo proceso y responder las mismas preguntas que ellos”.

Los medios australianos informaron que Ye visitaría el país para conocer a la familia de su pareja, Bianca Censori, quien creció en Melbourne.

Ye ha sido eliminado por los principales socios corporativos, incluido Adidas, y suspendido en Twitter debido a comentarios antisemitas y arrebatos en las redes sociales contra otras celebridades.

Australia ha rechazado o revocado previamente visas a figuras de extrema derecha por fallar en la prueba de “buen carácter”. Al teórico de la conspiración británico David Icke se le revocó la visa en 2019, justo antes de comenzar una gira de conferencias.

A Gavin McInnes, fundador de Proud Boys, un grupo solo para hombres que se identifican como “chovinistas occidentales”, se le negó una visa en 2018 después de una campaña pública que incluyó una petición con 81 mil signatarios, según los medios australianos.

El líder de la oposición, Peter Dutton, ministro de inmigración de un gobierno anterior, sostuvo este martes que se inclinaría por prohibir a Ye, pero que era una decisión del gobierno.

“Sus comentarios antisemitas son vergonzosos, su conducta y su comportamiento son espantosos”, dijo Dutton a la radio 3AW. “Él no es una persona de buen carácter y el ministro tiene la capacidad de impedir que alguien de mal carácter venga a nuestro país”.

Peter Wertheim, codirector ejecutivo del Consejo Ejecutivo de los judíos australianos, se reunió con funcionarios el martes para abogar por una prohibición de entrada.

“Tuvimos una audiencia comprensiva”, dijo Wertheim en Sky News. “Hemos argumentado que este individuo en particular no cumple con la prueba de carácter y que sería de interés nacional no otorgarle una visa y expusimos nuestras razones con cierto detalle en esa carta”.