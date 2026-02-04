Justicia estadounidense condena a cadena perpetua a hombre que intentó asesinar a Donald Trump

Un tribunal federal condenó este miércoles a cadena perpetua a Ryan Routh por planear y ejecutar un intento de asesinato contra el entonces expresidente Donald Trump en un campo de golf de Florida en 2024. La jueza Aileen Cannon impuso la sentencia tras un juicio en el que Routh, quien se representó a sí mismo de manera “desastrosa”, fue declarado culpable en septiembre de cinco cargos, incluido intento de asesinato de un importante candidato presidencial.

La frustrada emboscada

Routh instaló un nido de francotirador en el límite del Trump International Golf Club en West Palm Beach el 15 de septiembre de 2024. Armado con un rifle de estilo soviético y placas blindadas, apuntó al sexto hoyo, mientras Trump jugaba un hoyo atrás.

Un agente del Servicio Secreto detectó su rostro y el cañón del rifle a través de una reja, disparó en su dirección y dio la alarma. Routh huyó, pero fue identificado gracias a un testigo que anotó la patente de su auto.

Las pruebas demostraron que Routh había acechado la zona durante semanas y buscó en su teléfono términos como “próximos mítines de Trump” y “vuelos a México”. En una carta confiscada, escribió: “Lo intenté lo mejor que pude… y ofrezco 150.000 dólares a quien pueda completarlo”. Tras el veredicto, intentó suicidarse con un bolígrafo en la corte.