Justicia de Estados Unidos declara ilegal política de deportaciones rápidas de Trump hacia terceros países

Un juez federal dictaminó como ilegal la política migratoria del gobierno de Donald Trump, que deporta a migrantes a países con los que no tienen relación alguna.

Durante este miércoles, el juez federal del estado de Boston, Brian Murphy, declaró inconstitucional la política del gobierno estadounidense de deportar migrantes a terceros países con los que no tienen vínculo.

La autoridad judicial también declaró ilegal la falta de notificación previa a la deportación, ya que no permite a los migrantes presentar objeciones.

Murphy sostuvo en CNN que la medida “extingue las impugnaciones válidas a la deportación a un tercer país al efectuar la deportación antes de que puedan presentarse”.

La polémica medida antimigratoria fue aprobada en julio del año pasado por la Corte Suprema, lo que provocó que ocho hombres con antecedentes delictuales fueran deportados a Sudán del Sur en mayo, país del que no eran ciudadanos.

En esta ocasión, Murphy falló en contra de la política de deportación a terceros países de la administración de Donald Trump, pero dio tiempo para que el gobierno apele, ya que otorgó una suspensión de 15 días antes de que el dictamen entre en vigor.

“Éstas son nuestras leyes, y es con profunda gratitud por la increíble suerte de haber nacido en los Estados Unidos de América que esta Corte afirma éstas y el principio fundamental de nuestra nación: que ninguna ‘persona’ en este país puede ser ‘privada de la vida, la libertad o la propiedad, sin el debido proceso legal’”, declaró.

El juez acusa al gobierno de Estados Unidos de violar reiteradas veces sus órdenes

El juez federal acusó que la administración de Donald Trump ha desacatado e intentado desacatar sus dictámenes en reiteradas ocasiones, según consigna CNN.

Murphy señaló que en marzo del año pasado el Departamento de Defensa deportó a seis migrantes a El Salvador y México sin seguir el debido proceso, ya que ignoró su mandato judicial para pausar las deportaciones.

Dos días después de emitir su orden para detener las deportaciones sin revisión, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó una “nueva guía de políticas” como una maniobra administrativa, agregó.