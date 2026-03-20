Jurado de Estados Unidos dictaminó que Elon Musk engañó a los accionistas de Twitter antes de la adquisición en 2022

Un grupo de accionistas de Twitter presentó una demanda colectiva civil donde acusaron a Musk de haber hecho bajar deliberadamente el precio de las acciones de Twitter con tuits y declaraciones públicas durante ese período, sugiriendo que el acuerdo no se concretaría.

(CNN) — Un jurado de California falló mayoritariamente el viernes a favor de los accionistas de Twitter, quienes acusaron al multimillonario Elon Musk de hacer declaraciones falsas y de hacer caer intencionalmente las acciones de la compañía de redes sociales antes de su adquisición por 44 mil millones de dólares en 2022.

Sin embargo, absolvieron a Musk de las acusaciones de participar en un “plan” para defraudar a los inversores.

La decisión resuelve una demanda colectiva civil presentada por un grupo de accionistas de Twitter contra Musk en octubre de 2022, semanas antes de que tomara el control de la compañía.

Durante el juicio, que duró varias semanas, Musk se vio obligado a declarar ante un tribunal federal de San Francisco para defender la tumultuosa adquisición.

El empresario aceptó comprar Twitter por primera vez en abril de 2022, pero luego pasó meses luchando para cancelar la compra antes de finalmente completar la adquisición.

Los accionistas acusaron a Musk de haber hecho bajar deliberadamente el precio de las acciones de Twitter con tuits y declaraciones públicas durante ese período, sugiriendo que el acuerdo no se concretaría.

Los demandantes, al ver caer el precio de las acciones en respuesta a los comentarios de Musk y temiendo que el acuerdo no se completara, vendieron sus acciones y, finalmente, se quedaron sin ellas cuando se finalizó la adquisición.

Los demandantes habían solicitado una indemnización económica no especificada. No quedó claro de inmediato qué cantidad otorgaría el jurado tras su decisión de este viernes.

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