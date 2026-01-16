Julio Iglesias se defiende de acusaciones en su contra: “Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer”

Las denunciantes, identificadas con los nombres ficticios de “Rebeca” y “Laura”, aseguran haber sufrido abusos físicos, psicológicos, sexuales y económicos mientras trabajaban en las propiedades del cantante entre enero y octubre de 2021, hechos que están siendo investigados por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

(CNN en Español) – El cantante español Julio Iglesias defendió este viernes su inocencia ante la denuncia presentada por dos mujeres por los presuntos delitos de trata de seres humanos, agresión sexual y delitos contra los derechos de los trabajadores.

“Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer”, señaló el artista en un comunicado compartido a través de sus redes sociales.

Las denunciantes, exempleadas de Iglesias, denunciaron que sufrieron “distintas formas de violencia: sexual, psicológica, física y económica” mientras trabajaban en las propiedades de Iglesias en República Dominicana y Bahamas entre enero y octubre de 2021, según señala en un comunicado Women’s Link Worldwide, organización que las representa legalmente.

“Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza”, añadió Iglesias en el breve comunicado. “Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave”.

Para preparar su defensa, el artista contrató los servicios del abogado español José Antonio Choclán, confirmaron desde el Bufete Choclán a CNN.

El testimonio de “Rebeca” y “Laura”

La denuncia de las dos exempleadas trascendió a inicios de esta semana después de que ElDiario.es y Univisión hicieran pública una investigación de tres años en la que habían entrevistado a 15 extrabajadores de Julio iglesias.

Entre estos entrevistados destacan las dos denunciantes, a quienes identifican con los nombres ficticios de “Rebeca” y “Laura” para preservar el anonimato, y que se identifican como una antigua empleada de servicio doméstico y fisioterapeuta del artista, respectivamente.

En conversación con los dos medios que accedieron a su testimonio, “Rebeca” y “Laura” alegan que el denunciado las habría agredido y acosado sexualmente, habría revisado regularmente sus celulares, les habría exigido jornadas laborales de hasta 16 horas al día, sin días de descanso y sin contrato.

Además, les habría prohibido salir de la casa donde trabajaban bajo el argumento del temor a un posible contagio, debido a que en esa época seguía vigente la pandemia de COVID-19, según detalla la investigación periodística.

Ambas extrabajadoras presentaron una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por estos presuntos hechos, tras lo cual el Ministerio Público abrió el 5 de enero diligencias de investigación penal preprocesales para averiguar más al respecto, dijo un vocero de la Fiscalía a CNN.